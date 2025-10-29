◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース6―5ブルージェイズ （2025年10月27日 ロサンゼルス）

【WS舞台裏】ドジャースの大谷と花巻東（岩手）野球部同期で当時三塁コーチャーだった皆川清司さん（31）が観戦した。試合前、左翼後方でのキャッチボールから熱視線を送り「久々に姿を見たけど、周りの注目度が凄くて、僕も見入ってしまった。ひときわ大きく、輝いて見えた」とうれしそうに語った。

プロ入り後も食事をする仲で、今回のWS第3〜5戦を現地観戦する旨を伝えるLINEを送ると「犬の絵柄のOKというスタンプが返ってきた。翔平はいつもそんな感じ」という。昨季に続くドジャース戦観戦で、実は右肘じん帯損傷が判明したエンゼルス時代の23年8月23日のレッズ戦も観戦していた。「2回途中で緊急降板して、いつまでプレーしている姿を見られるか分からないなと思ったので、年に1回は生で見たいと」という。

花巻東卒業後は国士舘大で準硬式野球を続け、現在は都内で金融関係の仕事に就く。「同級生として長くプレーしてもらって、僕らを楽しませてくれたらうれしい。ぜひWSを連覇してほしい」。遠く離れていても、同じ釜の飯を食った同期は固い絆で結ばれている。（柳原 直之）