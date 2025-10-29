¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ì¡Û¿ÜÆ£ÇîÎÑ 16°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ø¡ÖÂçÂ¼¤ÏÁêÀ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç·¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè£¸Àï¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£ÇîÎÑ¡Ê£´£¸¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÁ°È¾£²£Ò¤Ï£¶¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤Ç£µÃå¡£¸åÈ¾£·£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¤·¤Î¤¤¤À¡Á¡£Á°¤Ë²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤¬¡¢Êý¸þÀ¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ£·£µ¹æµ¡¤Ï£±¹¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£²Ï¢Î¨¤Ï£²£´¡ó¡£¡Ö¤¤¤¤»þ¤Ï¿¤Ó¤Î´¶¤¸¤â°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¾¡¼¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿µ½Å¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£¸Í¥½Ð¤Ç£´¹¡¢¤½¤Î£´£Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï£²£°£°£³Ç¯£Ç¶¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÂ¼¤ÏÁêÀ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¹¥¤¤Ê¿åÌÌ¡£¤¤¤¤»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡££³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀÎ¨£±£¶°Ì¤È¡¢¹¥ÁêÀ¿åÌÌ¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£