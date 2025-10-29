ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦でまた新たな伝説をつくった。４打席目までに２本塁打、２二塁打の４安打３打点と大暴れすると、９回の５打席目からは４打席連続の申告敬遠を含む５四球と徹底的に勝負を避けられる事態に。１試合４長打はＷＳ史上１１９年ぶり２人目で、９出塁はポストシーズン（ＰＳ）初。試合は延長１８回、６時間３９分の死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制し、対戦成績を２勝１敗とした。

鳴りやまないドジャースファンのブーイングの中、大谷は静かにバットを置いて一塁へ歩いた。同点の９回１死、走者なしの状況にもかかわらず、申告敬遠された。そこから１１回２死、１３回２死三塁、１５回１死と異例の４打席連続敬遠。延長１７回２死一塁では打席に立てたが、４球連続でボールとなる変化球でストレートの四球。あわよくば引っかけて凡打―という相手の狙いには乗らなかった。

「最後、打ちにいきたい場面で、しっかり（気持ちを）押し殺しながらと、自分のゾーンで対処できたのが一番良かったなと思います」

第５打席から５打席連続で勝負を避けられたが、それまでの大暴れが、異例の展開につながった。初回の１打席目に右翼へエンタイトル二塁打し、３回には右越えソロ。２点を追う５回には左中間へ適時二塁打を放って同点劇を演出すると、勝ち越された直後の７回には左中間へ同点ソロ。何度も絶叫するなど感情をあらわに、ダイヤモンドを一周した。ＷＳでは１１９年ぶり２人目となる１試合４長打。

全９打席で出塁し、第２戦の４打席目から１０打席連続出塁を継続している。１試合９出塁はメジャータイ記録で、ＰＳでは初。６時間３９分の死闘に終止符を打った延長１８回のフリーマンのサヨナラ弾が出ると、跳びはねて喜びを爆発させた。朗希とともに、ブルペンで肩をつくっていた山本に駆け寄って日本人トリオで抱き合った。

今ＰＳ３度目の複数本塁打で同一シーズンのＰＳ８本塁打は球団タイ記録で、史上２位タイ。ＰＳ通算１１発は松井秀（ヤンキース）の１０発を一気に抜き去って日本人単独トップに立った。「うれしい気持ちもありますし、ほっとしたような気持ちもあります」。それでも「勝ったのが全てだと思う。今日、自分のプレーというのは後から振り返ればいいと思う」。第４戦の先発登板へ向けて、試合終了約１時間後の日をまたいだ午前０時４５分すぎにクラブハウスを出ていった。

ロバーツ監督は「ワールドシリーズ史上最高の試合のひとつだ。信じられないけど、また今夜試合がある」と日付が変わって行われた会見で思いを吐露。ド軍は１０投手の継投で、ブ軍も９投手で救援投手を使い切り、ベンチに残る野手は０。両軍計４４人が出場したまさに総力戦だった。

激闘を制して２連勝で２勝１敗と２連覇へ向けてリードした。１７日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦では７回途中無失点１０奪三振＆３本塁打で歴史に名を刻んだが、またしても伝説をつくった。第４戦は先発マウンドに上がる。「早く帰って寝て、明日に備えたい」。次はどんな歴史を塗り替える姿を見せてくれるのか。大谷の歩みはまだまだ止まりそうにない。（安藤 宏太）

【大谷記録メモ】

▽９出塁＝ポストシーズン（ＰＳ）初

▽４長打（２本塁打＆２二塁打）＝ワールドシリーズ（ＷＳ）２人目で１９０６年Ｆ・イズベル以来

▽４敬遠＝ＰＳ初

▽ＰＳ通算１１本塁打＝球団歴代４位タイ（マンシー１５、シーガー１３、ターナー１３）。日本人選手のＰＳ通算本塁打で松井秀喜の１０本を抜く

▽延長１８回＝２０１８年ＷＳドジャース―Ｒソックス第３戦以来２度目の史上最長タイ。１４回以上は５試合目で、ＰＳ全体でも１５試合目。４年連続で延長戦