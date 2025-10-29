【実録】逃げて暴れて、検査どころじゃない！発達障がいを持つ息子の3歳児健診のリアル【作者に聞く】
【漫画】逃げて暴れて、検査どころじゃなかった3歳児健診の話
コミックエッセイ『自閉症育児奮闘記〜今できること』は、シングルマザーのまるさん(@shishishishimr)と、発達障がいと診断された幼い息子・リュウくんの日常を描いた作品だ。初めての育児に加え、息子の成長への不安や戸惑いが描かれ共感を呼んでいる。そんな親の苦しみをよそに、ゆっくりと確かに成長していく息子の姿も微笑ましい。今回は、大変だった3歳児健診のエピソードを紹介する。
まるさんの元にリュウくんの3歳児健診の案内が届いた。資料を開けてみると、まだオムツなのに検尿をしたり、家で事前に視力検査を行ったりするなど、「とても無理！」な項目ばかり。それでも、まるさんは「発達障がいだと分かっているわけだから、何とかなる」と健診場所へ向かう。
当日のリュウくんは落ち着きがなく、すぐふらふらと逃げ去ってしまう。それをまるさんが捕まえ、リュウくんがまた逃げるの繰り返しで、「もう検査どころじゃない」と疲れ果ててしまう。結果、まるさんに渡されたのは、すでに連絡したことがある発達支援センターの電話番号だった…。
■健診の難関は「じっとして待つこと」…半年後の成長
まるさんは、3歳児健診の詳細を資料が届いて初めて知った。「住んでいる同じ市に情報交換できるママ友がいなかったので。ネットなどで前もって調べることも特にしていませんでした」と、情報不足に陥っていた状況を語る。
健診では特に意思疎通や、じっとして待たせることが大変だったという。「癇癪などは特になかったので、その辺はよかったですが、じっとしていられず動き回ってしまうことだけが困りごとでした。順番に並んでいてもすぐフラフラと抜け出してしまい、それを静止するとすごい力で反抗したり、床に寝っ転がったり、怒ったり…で振り回されている感じでした」と、当日の苦労を振り返った。
