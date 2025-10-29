◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース６ｘ―５＝延長１８回＝ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手は２８日（日本時間２９日）の第４戦で、ＷＳで投手デビューする。延長１８回の死闘に打者でフル出場したが、ロバーツ監督は「彼はあしたマウンドに上がる。準備はできている」と、予定通り先発登板する見込みであることを明かした。

ヒヤッとするシーンもあった。延長１１回２死走者なしで申告敬遠で出塁。ベッツの左前安打で二塁に進むと、表情をゆがめて右脚を気にするようなしぐさを見せ、ロバーツ監督と中島トレーナーが駆け寄った。すぐに中堅方向へダッシュして問題ないことを確認したが、指揮官によると、右脚がつったという。その後も気にするそぶりがあり、試合後は回復目的とみられるスパッツのようなものを履いていた。大事には至っていないようで、マクギネス投手コーチ補佐は「翔平はスーパーマンだから誰も彼のことは心配していない」と信頼を口にした。

激闘の翌日だけに、１イニングでも長く投げることが求められる今季最後となる可能性もあるマウンドで、フル回転する。（安藤 宏太）