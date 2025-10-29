◇SMBC日本シリーズ2025 第3戦 阪神1-2ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（2025年10月28日 甲子園）

ブルペンの中心を担ってきた自覚がにじんだ。阪神・及川が2番手で6回1死一、三塁のピンチで登板。好救援で追加点を与えなかった。

「あそこでやっぱり無失点で。1点しのげるかしのげないか、というところでは、試合は勝てなかったですけど、最後までどっちか分からないゲームが続いたと思うので、良かったと思います」

直前に才木が勝ち越しを許し、さらに1点を奪われれば致命傷になりかねない試合の分岐点だった。外野フライも許されない場面で迎えた5番・栗原に対しフルカウントからの直球で詰まらせて二ゴロ併殺。2イニング目となった7回も下位打線を寄せ付けず、3者凡退に仕留めて逆転への機運を高めた。

早くも今シリーズでは第1戦に続いて2度目の登板。ポストシーズンでは2度のイニングまたぎをこなして4戦連続無失点と、両リーグ最多の66試合に登板し、防御率0・87、46ホールドをマークしたシーズンの勢いを見せつけるようなパフォーマンスを披露している。

「負けないように頑張ります」。チームは1勝2敗とソフトバンクに1つ勝ち越されたが、ブルペン陣の安定感は健在。背番号37もゼロを積み上げて、勝利をたぐり寄せる。（遠藤 礼）