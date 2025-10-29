【速報】なでしこジャパン、ノルウェー戦のスタメン発表！長谷川唯、復帰の清水梨紗らが先発 イタリア戦から２人変更
【国際親善試合】ノルウェー女子代表 vs 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）
欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間10月29日にノルウェー女子代表と国際親善試合で対戦。午前2時00分のキックオフを前にスタメンが発表された。
ニルス・ニールセン監督は10月25日のイタリア戦（1−1のドローからスタメン2人を変更。4−3−3システムで1年3か月ぶりに代表復帰した清水梨紗が右SB、浜野まいかが右ウイングに入り、4日前は右ウイングだった清家貴子がインサイドハーフ、右SBだった高橋はながCBに回るか。ただ、4−2−3−1システムを採用する可能性もあるか。
【スタメン】
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼DF
2 清水梨沙（リヴァプール／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
21 守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）
▼MF
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
【ベンチスタート】
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
13 白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
16 籾木結花（エヴァートン／イングランド）
18 遠藤純（エンジェル・シティFC／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
22 小山史乃観（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
（ABEMA／なでしこジャパン）