【国際親善試合】ノルウェー女子代表 vs 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）

【映像】なでしこvsノルウェーの試合ハイライト

欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間10月29日にノルウェー女子代表と国際親善試合で対戦。午前2時00分のキックオフを前にスタメンが発表された。

ニルス・ニールセン監督は10月25日のイタリア戦（1−1のドローからスタメン2人を変更。4−3−3システムで1年3か月ぶりに代表復帰した清水梨紗が右SB、浜野まいかが右ウイングに入り、4日前は右ウイングだった清家貴子がインサイドハーフ、右SBだった高橋はながCBに回るか。ただ、4−2−3−1システムを採用する可能性もあるか。

【スタメン】

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼DF

2 清水梨沙（リヴァプール／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

21 守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼FW

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）

【ベンチスタート】

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

13 白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

16 籾木結花（エヴァートン／イングランド）

18 遠藤純（エンジェル・シティFC／アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

22 小山史乃観（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

（ABEMA／なでしこジャパン）

