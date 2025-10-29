【今日の献立】2025年10月29日(水)「サンマの梅みそ焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サンマの梅みそ焼き」 「玉ネギと麩の卵とじ」 「ジャガイモのペタンコネギ焼き」 の全3品。
サンマは梅みそ焼きに。ご飯にもお酒にも合いますよ。優しい味の卵とじを添えた和献立です。
【主菜】サンマの梅みそ焼き
梅干しとみその味がサンマとよく合います。
調理時間：20分
カロリー：367Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
梅干し 2個
みそ 大さじ1~1.5
みりん 大さじ1
かつお節 3g
大葉 2~4枚
白ゴマ 適量
次に中骨を下に置き、背側から中骨の上に包丁を入れ、尾に向かって包丁を滑らせるように 切る(3枚おろし)。身側の腹骨を包丁を寝かせて削ぎ落とし、半身を半分に切る。
サンマは魚屋さんにさばいてもらってもいいですね！
梅干しは種を取って包丁で叩きペースト状にして、その他の＜梅みそ＞の材料と混ぜ合わせる。グリルを予熱し始める。
【副菜】玉ネギと麩の卵とじ
麺つゆを使うからとっても簡単！ 玉ネギの優しい甘さが広がります。
調理時間：15分
カロリー：135Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
麩 8~10個
卵 1個
ミツバ (刻み)1/4束分
＜調味料＞
麺つゆ (2倍濃縮)50ml
水 150~200ml
一味唐辛子 適量
2. 溶き卵をまわし入れて半熟になったら火を止め、ミツバを加えて蓋をして1分蒸らす。器に盛り、一味唐辛子を振る。
【副菜】ジャガイモのペタンコネギ焼き
煮たり、揚げたりするのとはひと味違ったおいしさ！ しょうゆの香りが食欲をそそります。
調理時間：20分
カロリー：215Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
青ネギ (刻み)2~3本分
卵 1個
顆粒だしの素 小さじ2
サラダ油 大さじ2
しょうゆ 適量
ジャガイモは300gを目安にしています。
2. フライパンにサラダ油を中火に熱し、(1)をスプーン1〜2杯ずつ広げ入れ、両面カリッと焼く。片面にしょうゆをぬり、サッと焼いて器に盛る。
焼けたものはいったんキッチンペーパーを重ねた器に取り出すと作業がスムーズです。
