プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サンマの梅みそ焼き」 「玉ネギと麩の卵とじ」 「ジャガイモのペタンコネギ焼き」 の全3品。
サンマは梅みそ焼きに。ご飯にもお酒にも合いますよ。優しい味の卵とじを添えた和献立です。

【主菜】サンマの梅みそ焼き
梅干しとみその味がサンマとよく合います。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：367Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

サンマ  2尾 ＜梅みそ＞
  梅干し  2個
  みそ  大さじ1~1.5
  みりん  大さじ1
  かつお節  3g
大葉  2~4枚
白ゴマ  適量

【下準備】

サンマは尾から頭に向かって包丁でぬめりをこそげ、頭を落とし、腹側に切り込みを入れ包丁でワタを出す。水洗いし水気を拭き取る。頭側の中骨の上に 包丁を入れ、骨にそって尾まで滑らせる(2枚おろし)。

©Eレシピ


次に中骨を下に置き、背側から中骨の上に包丁を入れ、尾に向かって包丁を滑らせるように 切る(3枚おろし)。身側の腹骨を包丁を寝かせて削ぎ落とし、半身を半分に切る。

©Eレシピ


サンマは魚屋さんにさばいてもらってもいいですね！
梅干しは種を取って包丁で叩きペースト状にして、その他の＜梅みそ＞の材料と混ぜ合わせる。グリルを予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. サンマに＜梅みそ＞をぬり、グリルの網に分量外のサラダ油をぬってのせ、焼き色がつくまで焼く。大葉をしいた器に盛り、白ゴマを散らす。

©Eレシピ



【副菜】玉ネギと麩の卵とじ
麺つゆを使うからとっても簡単！　玉ネギの優しい甘さが広がります。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：135Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

玉ネギ  1個
麩  8~10個
卵  1個
ミツバ  (刻み)1/4束分
＜調味料＞
  麺つゆ  (2倍濃縮)50ml
  水  150~200ml
一味唐辛子  適量

【下準備】

玉ネギは幅1cmのくし切りにする。麩は水につけてもどし、水気を絞る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜調味料＞の材料と玉ネギを入れ、中火にかける。少し玉ネギがしんなりしたら火を少し弱め、麩を加えて汁気が少なくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. 溶き卵をまわし入れて半熟になったら火を止め、ミツバを加えて蓋をして1分蒸らす。器に盛り、一味唐辛子を振る。

©Eレシピ



【副菜】ジャガイモのペタンコネギ焼き
煮たり、揚げたりするのとはひと味違ったおいしさ！　しょうゆの香りが食欲をそそります。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：215Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ジャガイモ  3個
青ネギ  (刻み)2~3本分
卵  1個
顆粒だしの素  小さじ2
サラダ油  大さじ2
しょうゆ  適量

【下準備】

ジャガイモは皮をむき、すりおろす。

©Eレシピ


ジャガイモは300gを目安にしています。

【作り方】

1. ボウルにジャガイモ、刻み青ネギ、卵、顆粒だしの素を入れてよく混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. フライパンにサラダ油を中火に熱し、(1)をスプーン1〜2杯ずつ広げ入れ、両面カリッと焼く。片面にしょうゆをぬり、サッと焼いて器に盛る。

©Eレシピ


焼けたものはいったんキッチンペーパーを重ねた器に取り出すと作業がスムーズです。