◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース６ｘ―５＝延長１８回＝ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・フリーマンが死闘に終止符を打ち、高々と両手を掲げた。同点の延長１８回先頭。９番手左腕リトルの甘く入ったシンカーを捉えると、打球は中堅奥に設置された防球ネットを揺らした。歓喜の輪の中でもみくちゃにされた後は、ロバーツ監督と熱いハグ。殊勲のヒーローインタビューでは「ベースを回っている時は『信じられねえ！』という感じだった。こんな結末を迎えるなんて最高だよ」と興奮が抑えきれなかった。

昨年のＷＳ初戦でサヨナラ満塁本塁打を放った勝負強さを歴史的な一戦でも発揮した。ＷＳで複数のサヨナラ弾は史上初の快挙。最高峰の舞台で、劇的な一発を“再現”し、「また１年後に繰り返されるなんてね」と感慨深げだった。

６時間３９分の激戦を決めたヒーローとなったが、浮き立つ様子は見せず、ひたすらに同僚をたたえた。２発を含む４長打＆全９打席出塁の大谷には「１０世代に１人の選手を形容する言葉がもう尽きてしまった」と脱帽。「正直に言うと、実際あまり疲れていなかった。ブルペン陣の投球に何度も奮い立たされた。今夜のＭＶＰのクラインのおかげで、もう１度打席が回ってきた」と、陰の立役者にも感謝。ド軍が誇るチーム思いの３６歳ベテランは、どこまでも頼もしい。