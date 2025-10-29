対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは２８日、営利子会社を「パブリック・ベネフィット・コーポレーション（ＰＢＣ）」と呼ばれる法人格に転換する手続きが完了したと発表した。

オープンＡＩの企業評価額は５０００億ドル（約７６兆円）となり、世界のスタートアップ（新興企業）の中で最大となった。

ＰＢＣは営利と公益の両方を追求する企業形態で、米国では３０州以上で制定されている。稼いだ利益を公益に用いることを会社の定款に明記し、より長期的に社会貢献に努めることを株主らに約束する。

オープンＡＩはこれまで、非営利組織が営利子会社を監督する独自の経営体制を敷いてきた。ＰＢＣへの移行によって資金調達を行いやすくなり、ＡＩ開発を今以上に推進できるようになるという。

体制変更に合わせて非営利組織の名称を「オープンＡＩ財団」、営利子会社を「オープンＡＩグループＰＢＣ」に変更した。オープンＡＩグループＰＢＣの株主構成は、オープンＡＩ財団が２６％、マイクロソフトが２７％、残りの４７％を他の投資家らが保有する体制となる。

オープンＡＩ財団が引き続きオープンＡＩの営利事業を監督し、ＡＩのリスク軽減や安全性の確保に取り組むとしている。（ニューヨーク支局 小林泰裕）