¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº£µÜ·òÂÀà11Ç¯Á°á¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹¥¼é¡Ö¥°¥é¥Õ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Îºå¿À¤È¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×Âè£³Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¡Ö£¶ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥·¥ê¡¼¥º½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Ì¥¤»¤¿¤Î¤Ï£¶²ó¤À¤Ã¤¿¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éºäËÜ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢Í··â¤Î¸åÊý¤Ø¤Õ¤é¤Õ¤é¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Íî¤Á¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢º£µÜ¤Ï¸å¤í¸þ¤¤ÎÂÎÀª¤Ç¹¥Êá¡£ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÉÍÉ÷¤È¡¢ËÜµòÃÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·²¼¡¢¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Ì¾¼ê¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤òµß¤Ã¤¿¡£º£µÜ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¡Ê¸åÊý¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£ºÇ¸å¤Ê¤ó¤È¤«¥°¥é¥Õ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥¼é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯£¶·î£¸Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¼éÈ÷¡£¡Ö¤¢¤ì¤â°ìÈ¯¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢Âè£´Àï°Ê¹ß¤â·ø¼é¤ÇÆâÌî¿Ø¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¯¡£