¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£Â£Ô£ÓÈøÆ»³«Àß£µ¼þÇ¯µÇ°Âè£´£¶²óÊóÃÎ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¡¢ÈªÏÂ¹¨¡Ê£µ£³¡á¹Åç¡Ë¤Ï£±£Ò£²ÏÈ¤Ç£²Ãå¡¢¸åÈ¾£±£°£Ò¤â£¶ÏÈ¤Ç£²Ãå¤È¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò·è¤á¤¿¡£´Î¿´¤Î½®Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢²óÅ¾¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡£º£Àá¤¬½é²¼¤í¤·¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¿µ½Å¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃÏ¸µÀª¤Ç¤ÏºÇ¸Å»²¡£¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¿åÌÌ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£