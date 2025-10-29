「締め付け感が苦手」を解決！【ワークマン】40・50代の強い味方！「楽ちんパンツ」

「ウエストがピタッとするボトムスが苦手」「体型の変化で今までのパンツが合わなくなった……」そんな40・50代の悩みを解決してくれそうなパンツをリサーチしたところ、【ワークマン】で楽に穿けそうなアイテムを発見！ 快適に過ごせそうなディテールときれいめに見える絶妙なデザインで、デイリーにもお出かけにも大活躍の予感。動きやすさとおしゃれを両立した一本で、毎日の装いをもっと快適に楽しんで。

寒がりさんにおすすめ！ 起毛裏地付きのきれいめパンツ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームワイドパンツ」\2,500（税込）

「重ねばきしないと寒い」「タイツの締め付けが苦手」そんなミドル世代の願いを叶えてくれそうなのが、こちらのワイドパンツ。公式オンラインストアによると「起毛裏地が付いており、風を通しにくく、あたたかい」とのこと。すっきりとした見た目ながら後ろゴム仕様で締め付け感が少なく、長時間の着用も快適に過ごせそう。

撥水仕様が心強い、きれいめタックパンツ

【ワークマン】「レディース撥水ランタンパンツ」\2,300（税込）

天気やシーンを問わず快適に穿けるボトムスを探している人には、高撥水機能付きのランタンパンツを推薦。急な雨にも対応できるうえ、「ツータック入りのゆったりとしたシルエットで、動きやすく穿き心地も快適」（公式サイトより）と紹介されている一本です。そのほかにも、ストレッチのきいた素材や6つのポケット付きで普段使いにぴったりなディテールも嬉しいポイント。

防汚・イージーケア素材で忙しい日に頼れる！

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,900（税込）

脚のラインを拾いにくい、ややゆとりのあるシルエットながら、すっきりとしたテーパードシルエットできれいめな印象に導いてくれそうな一本。後ろウエストはゴム仕様で動きやすさにも配慮されており、防汚加工やシワになりにくい素材などデイリーに嬉しい機能も充実。多機能ポケット付きで実用性も高く、頼れる一本となりそう。

股上深め ＆ カーブベルトで体型悩みをカバー

【ワークマン】「レディースウィモーションシェイプ ストレッチパンツ」\1,900（税込）

40・50代が気になりがちな「後ろ姿のシルエット」に寄り添ってくれそうなのがこちら。深めの股上でしゃがんでも安心なうえ、カーブベルトがウエストまわりをすっきり見せてくれます。ハの字型ポケットとダーツが立体感を演出し、美しい後ろ姿を演出。「2WAYストレッチで快適な穿き心地」（公式オンラインストアより）で、オンオフ問わず活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K