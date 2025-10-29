【ラグビー】南ア代表先発にリーグワン勢ズラリ7人 HOマークス、FBコルビらが先発 11・1日本戦
◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本―南アフリカ（2025年11月1日 英ロンドン・ウェンブリースタジアム）
ラグビーの南アフリカ協会は28日、11月1日に日本と対戦する同国代表の登録メンバー23人を発表し、日本のリーグワンでプレーするHOマルコム・マークス（東京ベイ）、CTBダミアン・デアレンデ（埼玉）らが先発に名を連ねた。
世界ランキングは日本の13位に対し、南アフリカは1位。15年W杯イングランド大会で日本が優勝2度（当時）の南アを破った「ブライトンの奇跡」から10年。節目の年に同じイングランド国内にあるサッカーの聖地で行われる一戦に、挑戦を受ける側のスプリングボクスは手加減無用のメンバーを揃えた。
先発にはLOルード・デヤハー（埼玉）、フランコ・モスタート（三重）、FBチェスリン・コルビ（東京SG）ら、現役リーグワンプレーヤーが計7人名を連ねた。リザーブにもFLクワッガ・スミス（静岡）が控え、今季から2部・花園でプレーするSOマニー・リボックもベンチで待機する。
10年前の試合にも出場していたのはFLシヤ・コリシ主将、CTBジェシー・クリエル（横浜）の2人。南アはその後、19年のW杯前とW杯準々決勝で日本と対戦し、いずれも勝利を収めているが、2人にとってはイングランドの地で改めて“リベンジ”を期す一戦となる。
なおラグビーではキックオフの48時間前が登録メンバーの締め切りとなっており、多くのチームがギリギリまで公表を避ける。一方で南アフリカはラシー・エラスマス氏が最初にヘッドコーチに就任した18年以降、試合4日前にメンバーを発表することが通例となっており、今回もいち早い発表となった。
▽南アフリカ代表登録メンバー
＜1＞オックス・ンチェ
＜2＞マルコム・マークス（東京ベイ）
＜3＞ザッカリー・ポーサン
＜4＞RG・スナイマン（元ホンダ）
＜5＞ルード・デヤハー（埼玉）
◎＜6＞シヤ・コリシ
＜7＞フランコ・モスタート（三重）
＜8＞ヤスパー・ヴィーセ（浦安）
＜9＞コーバス・ライナー
＜10＞サーシャ・ファインバーグムンゴメズル
＜11＞カートリー・アレンゼ（前相模原）
＜12＞ダミアン・デアレンデ（埼玉）
＜13＞ジェシー・クリエル（横浜）
＜14＞イーサン・フッカー
＜15＞チェスリン・コルビ（東京SG）
＜16＞ヨハン・グロベラー
＜17＞ゲルハルト・スティーンキャンプ
＜18＞ウィルコ・ロー
＜19＞ルアン・ノーキア
＜20＞アンドレ・エスターハイゼン（元宗像サニックス）
＜21＞クワッガ・スミス（静岡）
＜22＞グラント・ウィリアムズ
＜23＞マニー・リボック（花園）
※◎は主将。