◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本―南アフリカ（2025年11月1日 英ロンドン・ウェンブリースタジアム）

ラグビーの南アフリカ協会は28日、11月1日に日本と対戦する同国代表の登録メンバー23人を発表し、日本のリーグワンでプレーするHOマルコム・マークス（東京ベイ）、CTBダミアン・デアレンデ（埼玉）らが先発に名を連ねた。

世界ランキングは日本の13位に対し、南アフリカは1位。15年W杯イングランド大会で日本が優勝2度（当時）の南アを破った「ブライトンの奇跡」から10年。節目の年に同じイングランド国内にあるサッカーの聖地で行われる一戦に、挑戦を受ける側のスプリングボクスは手加減無用のメンバーを揃えた。

先発にはLOルード・デヤハー（埼玉）、フランコ・モスタート（三重）、FBチェスリン・コルビ（東京SG）ら、現役リーグワンプレーヤーが計7人名を連ねた。リザーブにもFLクワッガ・スミス（静岡）が控え、今季から2部・花園でプレーするSOマニー・リボックもベンチで待機する。

10年前の試合にも出場していたのはFLシヤ・コリシ主将、CTBジェシー・クリエル（横浜）の2人。南アはその後、19年のW杯前とW杯準々決勝で日本と対戦し、いずれも勝利を収めているが、2人にとってはイングランドの地で改めて“リベンジ”を期す一戦となる。

なおラグビーではキックオフの48時間前が登録メンバーの締め切りとなっており、多くのチームがギリギリまで公表を避ける。一方で南アフリカはラシー・エラスマス氏が最初にヘッドコーチに就任した18年以降、試合4日前にメンバーを発表することが通例となっており、今回もいち早い発表となった。

▽南アフリカ代表登録メンバー

＜1＞オックス・ンチェ

＜2＞マルコム・マークス（東京ベイ）

＜3＞ザッカリー・ポーサン

＜4＞RG・スナイマン（元ホンダ）

＜5＞ルード・デヤハー（埼玉）

◎＜6＞シヤ・コリシ

＜7＞フランコ・モスタート（三重）

＜8＞ヤスパー・ヴィーセ（浦安）

＜9＞コーバス・ライナー

＜10＞サーシャ・ファインバーグムンゴメズル

＜11＞カートリー・アレンゼ（前相模原）

＜12＞ダミアン・デアレンデ（埼玉）

＜13＞ジェシー・クリエル（横浜）

＜14＞イーサン・フッカー

＜15＞チェスリン・コルビ（東京SG）

＜16＞ヨハン・グロベラー

＜17＞ゲルハルト・スティーンキャンプ

＜18＞ウィルコ・ロー

＜19＞ルアン・ノーキア

＜20＞アンドレ・エスターハイゼン（元宗像サニックス）

＜21＞クワッガ・スミス（静岡）

＜22＞グラント・ウィリアムズ

＜23＞マニー・リボック（花園）

※◎は主将。