スポニチ

写真拡大

　◇ラグビーリポビタンDツアー2025　日本―南アフリカ（2025年11月1日　英ロンドン・ウェンブリースタジアム）

　ラグビーの南アフリカ協会は28日、11月1日に日本と対戦する同国代表の登録メンバー23人を発表し、日本のリーグワンでプレーするHOマルコム・マークス（東京ベイ）、CTBダミアン・デアレンデ（埼玉）らが先発に名を連ねた。

　世界ランキングは日本の13位に対し、南アフリカは1位。15年W杯イングランド大会で日本が優勝2度（当時）の南アを破った「ブライトンの奇跡」から10年。節目の年に同じイングランド国内にあるサッカーの聖地で行われる一戦に、挑戦を受ける側のスプリングボクスは手加減無用のメンバーを揃えた。

　先発にはLOルード・デヤハー（埼玉）、フランコ・モスタート（三重）、FBチェスリン・コルビ（東京SG）ら、現役リーグワンプレーヤーが計7人名を連ねた。リザーブにもFLクワッガ・スミス（静岡）が控え、今季から2部・花園でプレーするSOマニー・リボックもベンチで待機する。

　10年前の試合にも出場していたのはFLシヤ・コリシ主将、CTBジェシー・クリエル（横浜）の2人。南アはその後、19年のW杯前とW杯準々決勝で日本と対戦し、いずれも勝利を収めているが、2人にとってはイングランドの地で改めて“リベンジ”を期す一戦となる。

　なおラグビーではキックオフの48時間前が登録メンバーの締め切りとなっており、多くのチームがギリギリまで公表を避ける。一方で南アフリカはラシー・エラスマス氏が最初にヘッドコーチに就任した18年以降、試合4日前にメンバーを発表することが通例となっており、今回もいち早い発表となった。

　▽南アフリカ代表登録メンバー

　＜1＞オックス・ンチェ

　＜2＞マルコム・マークス（東京ベイ）

　＜3＞ザッカリー・ポーサン

　＜4＞RG・スナイマン（元ホンダ）

　＜5＞ルード・デヤハー（埼玉）

◎＜6＞シヤ・コリシ

　＜7＞フランコ・モスタート（三重）

　＜8＞ヤスパー・ヴィーセ（浦安）

　＜9＞コーバス・ライナー

　＜10＞サーシャ・ファインバーグムンゴメズル

　＜11＞カートリー・アレンゼ（前相模原）

　＜12＞ダミアン・デアレンデ（埼玉）

　＜13＞ジェシー・クリエル（横浜）

　＜14＞イーサン・フッカー

　＜15＞チェスリン・コルビ（東京SG）

　＜16＞ヨハン・グロベラー

　＜17＞ゲルハルト・スティーンキャンプ

　＜18＞ウィルコ・ロー

　＜19＞ルアン・ノーキア

　＜20＞アンドレ・エスターハイゼン（元宗像サニックス）

　＜21＞クワッガ・スミス（静岡）

　＜22＞グラント・ウィリアムズ

　＜23＞マニー・リボック（花園）

　※◎は主将。