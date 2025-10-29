ココスの秋グルメ♡海老の旨みを堪能する贅沢オムライス＆アヒージョが登場

全国のファミリーレストラン「ココス」では、11月4日（火）より「今月のグルメ～11月～」を開催。主役は、香ばしい炙り赤海老を使った贅沢なオムライスと、海老＆ムール貝のアヒージョ。ふわとろ卵と濃厚なビスクソースが織りなす至福の味わいに、心もお腹も満たされそう♡さらに、食後に嬉しいフルーツサラダセットも登場。この秋、海老の旨みあふれる限定メニューを楽しんでみて♪

ココスで味わう“炙り赤海老”の贅沢オムライス

「炙り赤海老のふわとろオムライス～濃厚ビスクソース～」（1,290円／税込1,419円）は、ブランド卵“茜美人”を3個使用した人気のふわとろオムライスに、海老とカニの旨みが凝縮された濃厚ビスクソースをたっぷりとかけ、香ばしく炙った赤海老3尾を贅沢にトッピング。

とろける卵と芳醇なソースが絶妙に絡み合い、口の中いっぱいに海老の風味が広がります。

ハーフサイズと「ココスのフルーツサラダ」がセットになった「炙り赤海老のふわとろオムライスハーフ＆フルーツサラダ」（1,340円／税込1,474円）もおすすめ。

単品（890円／税込979円）でも注文可能です。

【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット

海老とムール貝のアヒージョでちょっと贅沢なひととき

サイドメニューには「海老とムール貝のアヒージョ」（490円／税込539円）が登場。

ぷりぷり食感の海老とムール貝、舞茸やしめじなどの具材を、アンチョビとニンニクの旨みが溶け込んだ熱々のオイルソースで仕上げました。

バゲットと一緒に味わえば、具材の旨みを余すことなく堪能できます。白ワイン（グラス220円／税込242円）とも相性抜群で、ちょっと大人なディナーにもぴったり♡

海老の旨みあふれる11月限定グルメを味わって

「今月のグルメ～11月～」では、香ばしく炙った赤海老やビスクソースの深み、熱々のアヒージョなど、秋の味覚を贅沢に堪能できるメニューが勢ぞろい。

507店舗で販売され、11月下旬までの期間限定開催です。（※空港店舗では実施しません）この季節だけの特別な味わいを、ぜひお近くのココスでお楽しみください♪