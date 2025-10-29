11月4日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『事実婚』
事実婚
◆テーマ【事実婚】
婚姻届は提出せず
夫婦同様に共同生活を送る「事実婚」。
事実婚のパートナーは法律上の家族とはみなされないが
一体なぜ事実婚を選択するのか？
メリット・デメリットとは？
今回は「事実婚」について、DEEPに語らいます。
▼「事実婚」と「法律婚」の違い
▼コムアイが感じる「妻」や「夫」という言葉に含まれるニュアンスとは？
▼漫画家・水谷さるころが法律婚を経験した後、事実婚を選んだ理由
▼パートナーと暮らすIMALUが感じる疑問…「配偶者居住権」って？
▼事実婚での親権や相続権はどうなる？三輪弁護士が回答
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
荒牧慶彦 ／
IMALU、コムアイ、水谷さるころ(漫画家)、三輪記子(弁護士) ※50音順