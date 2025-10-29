事実婚

◆テーマ【事実婚】

婚姻届は提出せず

夫婦同様に共同生活を送る「事実婚」。

事実婚のパートナーは法律上の家族とはみなされないが

一体なぜ事実婚を選択するのか？

メリット・デメリットとは？

今回は「事実婚」について、DEEPに語らいます。

▼「事実婚」と「法律婚」の違い

▼コムアイが感じる「妻」や「夫」という言葉に含まれるニュアンスとは？

▼漫画家・水谷さるころが法律婚を経験した後、事実婚を選んだ理由

▼パートナーと暮らすIMALUが感じる疑問…「配偶者居住権」って？

▼事実婚での親権や相続権はどうなる？三輪弁護士が回答

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

荒牧慶彦 ／

IMALU、コムアイ、水谷さるころ(漫画家)、三輪記子(弁護士) ※50音順