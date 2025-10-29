音羽-otoha-、初のフルアルバム『LAST PLANET』を12月リリース＋先行シングル配信開始
音羽-otoha-が12月17日、自身初のフルアルバム『LAST PLANET』をCDリリースすることが決定した。この発表にあわせて新たなアーティスト写真も公開となった。
TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クール エンディングテーマとなる最新シングル「no man’s world」をはじめ、これまで数々のアニメやドラマなどに作品を提供してきた音羽-otoha-だが、『LAST PLANET』には自身を取り巻く様々な世界と向き合う中で紡いだ全12曲を収録する。
さらに、全編自筆のコミックと全収録曲の歌詞が融合した40ページにおよぶ漫画もブックレットに収録。『LAST PLANET』と名付けられた1stアルバムに新たな角度から光を照らす作品性の高いブックレットは、クリエイター音羽-otoha-ならではの魅力が詰まっているとのことだ。
これに伴って本日10月29日より、アルバム『LAST PLANET』1曲目に収録される「地球最後の一日」が先行シングルとして配信スタートしたほか、同楽曲ミュージックビデオが公開となった。その映像は、音羽-otoha-にとって普段の楽曲制作現場といえる自室風景から展開されたもの。また、アルバムに付属するBlu-rayには、同曲ミュージックビデオに加えてメイキングムービー、そして2025年唯一のステージパフォーマンスとなったZepp DiverCity(TOKYO)ワンマンライブ＜Special one man live 2025 HELL0w0RLD!＞の模様も収録される。
アルバム予約者全員に直筆サイン入りオリジナルカードがプレゼントされる企画の受付期間は、本日10月29日より11月2日23:59まで。
音羽-otoha-は2026年2月21日、自身最大キャパシティとなる神奈川・KT Zepp Yokohamaでのワンマンライブ＜音羽-otoha- SPECIAL ONEMAN LIVE 2026 「出発前夜」＞を控えている。
■先行シングル「地球最後の一日」
2025年10月29日(水)配信開始
配信リンク：https://kmu.lnk.to/TBA
Music Video：https://www.youtube.com/watch?v=H99Y1YT9Wzo
■1stフルアルバム『LAST PLANET』
2025年12月17日発売
CD予約リンク：https://kmu.lnk.to/LASTPLANET_CD
【完全生産限定盤(タイムカプセルBOX仕様 / CD＋Blu-ray)】
KSCL-3627〜8 8,800円(税込)
40ページブックレット(音羽-otoha-描き下ろし漫画収録)
▼早期予約
特典：直筆サイン入りオリジナルクリアカード
受付期間：11月2日(日)23:59まで
限定カートリンク：https://kmu.lnk.to/lpe
▼CD 収録曲
01 地球最後の一日
02 狂信者のパレード -The Parade of Battlers
(TVアニメ『黒執事 -寄宿学校編-』オープニングテーマ)
03 あのミュージシャンのせいで
04 engine
05 電光石火
06 pineapple tart
(TVアニメ「真・侍伝 YAIBA」EDテーマ)
07 Do Re Mi
08 人生階段
09 さよなら僕の初恋
10 闇夜のダンサー -Dancer in the Dark Night
(TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』2nd Season 第1クール エンディングテーマ)
11 no man’s world
(TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」 第2クール エンディングテーマ)
12 大生解
▼Blu-ray 収録内容
・＜音羽-otoha- Special one man Live 2025 “HELL0ow0RLD!”＞
・Behind the Scenes「地球最後の一日」
・「地球最後の一日」Music Video
●店舗特典
・タワーレコード：両面ポストカード
・セブンネットショッピング：オリジナルギターピック
・Amazon.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルA4クリアシート
■＜音羽-otoha- SPECIAL ONEMAN LIVE 2026 「出発前夜」＞
2月21日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open17:00 / start18:00
詳細：https://bio.to/-otoha-
