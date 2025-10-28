ÂçµÍ¤á¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤â¹ç°ÕÅÀ¸«¤¤¤À¤»¤º¡Ä¡ÖÀ®²Ì¤Ê¤¤²ñÃÌ¡×¤Ï´ÚÊÆ¤È¤â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸
29Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Î·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¡¢3500²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¸ò¾Ä¤ÎÂÅ·ë¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ò·Àµ¡¤Ë¸ò¾ÄÂÅ·ë¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Ë¿´ÁèÅÀ¤Ç¹Â¤¬Ëä¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÀ®²Ì¤Î¤Ê¤¤²ñÃÌ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÚÊÆ¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç³ÕÎ½µé¶¨µÄ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò²ÔÆ°¤·¹ç°ÕÅÀ¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤¿·àÅªÂÅ·ë¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£´Ú¹ñ»º¶ÈÄÌ¾¦Éô¤Î¶âÀµ´±¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡ËÄ¹´±¤ÏÀè½µËö¤«¤éºÇ¶á¤Þ¤Ç2²ó°Ê¾å¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¤¬¹Â¤Ï¶¹¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï27Æü¡¢¡Ö¸ò¾ÄÂÅ·ë¤Ï¤Þ¤À°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£½èÍý¤¹¤Ù¤ºÙÉô»ö¹à¤¬Â¿¤¯Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¸ò¾Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Àè¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÂÅ·ë¤ËÈó¾ï¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤ëÈ¯¸À¤À¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤â¤ä¤Ï¤ê¡ÖAPEC»þ¤Î´ÚÊÆ´ØÀÇ¸ò¾ÄÂÅ·ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¡Ê¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¼¼Âè3¼¡Ä¹¡Ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤Î¶âÍÆÈÏ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ü¥à¡ËÀ¯ºö¼¼Ä¹¤È¶âÄ¹´±¤¬29Æü¤Î¼óÇ¾²ñÃÌÄ¾Á°¤Ë¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯Ä¹´±¤Ë²ñ¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Àµ¡¤Ë¤·¤¿À®²Ì±é½Ð¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£
³Ë¿´ÁèÅÀ¤Ï´Ú¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿3500²¯¥É¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¸½¶âÀÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Î³ä¹ç¤ÈÊ¬Ç¼Êý¼°¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ï2000²¯¥É¥ë¤Î¸½¶âÅê»ñ¤ÈÇ¯250²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼¹¹Ô¤òÍ×µá¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ï³°°Ù»Ô¾ì¤Ø¤Î¾×·â¤ò¹ÍÎ¸¤·Ç¯150²¯¥É¥ë°Ê²¼¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¾õ¶·¤À¡£Áê¼¡¤°ÂÐÏÃ¤Ë¤âÎ¾¹ñ¤Î°Õ¸«º¹¤Ï¸º¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¸ò¾ÄÄ¹´ü²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦´Ú¹ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¢¦´ØÀÇ°ú¤²¼¤²ÃÙ±ä¢¦¼çÎÏ»º¶È¤ÎÍ¢½Ð¤Ø¤ÎÂÇ·â¢¦¥¦¥©¥ó°Â¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ËÍ×Ìó¤µ¤ì¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¡¦ÉôÉÊ´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤¬ÃÙ¤ì¡¢´ØÀÇ»Ü¹Ô¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎ¡¦°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤¬ºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¡ÊMFN¡Ë¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤È¤ÎÊñ³ç¶¨Äê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¹â¤¤¡£
¸ò¾Ä¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤âÉéÃ´¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¥óÁê¾ì¤ÏºÇ¶á1¥É¥ë¡á1430¡Á1440¥¦¥©¥ó¤Þ¤Ç¥¦¥©¥ó°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¸ò¾Äç±Ãå¤¬Ä¹°ú¤¯¤Û¤É»Ô¾ì¤Î¿®ÍêÄã²¼¤È³°°ÙÉÔ°Â¤¬Æ±»þ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë°½Û´Ä¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤â¤ä¤Ï¤êÀ¯¼£ÅªÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ëº£²ó¤ÎAPEC¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î³°¸òÅªÀ®²Ì¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ëÉñÂæ¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ç±Ãå¤¹¤ì¤ÐÆ±ÌÁÆâ¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬¤à¤·¤í¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶ÈÉü¶½ÀïÎ¬¤Î³Ë¿´¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¶¨ÎÏ¤¬½é´ü¤«¤éÍÉ¤é¤²¤Ð¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»º¶ÈÀ¯ºö¿ä¿ÊÆ°ÎÏ¤Ë¤âµµÎö¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥¦¥ëÂç³ØË¡³ØÀìÌçÂç³Ø±¡¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ó¶µ¼ø¤Ï¡ÖAPEC¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¹ç°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤ì¤ÐÎ¾¹ñ¤È¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÇ¾®¸Â¡¢¹Â¤Ï¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£