Googleのスマホ「Pixel 10」シリーズでは、Pixelsnapなる規格がサポートされ、AppleのMagSafeと互換性のある磁力吸着式アクセサリを利用できるようになった。

これまでのiPhoneに加えて、日本でもシェアの高いPixelシリーズでも使えるようになったことで、MagSafe/Pixelsnap互換のアクセサリが今後ますます増えるのは確実な状況だ。

今回紹介するのは、そんなMagSafe/Pixelsnap対応のスマホの背面に磁力で取り付けられるスタンド機能付のストラップだ。

磁力で吸着するストラップやバンドは数多く存在するが、本製品はスタンド機能を内蔵しており、リングの外周部分を手前に引き起こすことで、スマホを立てられるのが特徴だ。これならば着信や通知も見逃すことがない。

また90°回転させることにより横向きにも立てられるので、動画鑑賞などにも役立つ。

さらに下部にはストラップが付いており、指に通すことでスマホの保持をサポートしてくれる。このストラップ部は本体表面を含めて合皮が用いられていることから見た目に高級感があり、スマホに取り付けたことで見た目がチープになるのを防げる。

一方で本製品は、装着したままMagSafeやQi2によるワイヤレス充電はサポートしないことは要注意だ。

サードパーティ製のスマホケースの中には、本製品と同等の機能を備えつつ、その上からワイヤレス充電器を吸着させて充電できる製品もあるので、この点はマイナスだ。正確に言うと「充電できる」と思って購入したところ、できずにびっくりしたというのが正しい経緯だ。

それでも本コーナーで紹介すべきと考えたのは、本製品の吸着力の強さだ。持って振り回すなどの使い方はさすがに厳禁だが、筆者が過去に使用したMagSafeアクセサリの中でも吸着力の強さは圧倒的だ。

サードパーティ製品にありがちな吸着力の弱さで落下などのトラブルに見舞われた経験のある人にとっては、この点は大きなプラスだろう。スタンドとストラップの機能を兼ね備えた製品を探しているならば、候補に入れておきたい製品だ。

製品名 発売元 実売価格 Andobil スマ ホリ ング Andobil 4999円