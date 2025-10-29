KDDIが10月29日まで高輪ゲートウェイシティ（東京都港区）で開催している「KDDI SUMMIT 2025」で、同社の衛星通信サービス「au Starlink Direct」を体験できる展示が用意されている。

「Starlink Direct」は、iPhoneやスマートフォンが通信圏外の場所にある際に、通信衛星「Starlink」を使って衛星通信できるサービス。auの対象プランを契約するユーザーが利用でき、ほかのキャリアのユーザーも専用プラン「au Starlink Direct専用プラン＋」を契約すれば利用できる。

一方、陸上のほとんどはキャリアの通信エリアとなっており、なかなか圏外に行くケースは少ない。今回の展示では、体験しづらい「圏外での衛星通信」を来場者に体験してもらうことを目指したと担当者は話す。

展示では、北海道に設置したスマートフォンをリモートで操作するかたちで実施される（展示は地下にあり衛星の電波が届かない）。メッセージアプリでのやりとりや、YAMAP、ウェザーニュース、X（旧Twitter）などの対応アプリも利用でき、実際に用いられている回線での利用感を試せるとしている。

対象アプリでデータ通信が利用できる

Xで最新情報をチェック

地図アプリも利用できる