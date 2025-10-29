【PUNI☆MOFU 雪トゥ】 10月29日 発売 価格：6,600円

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU 雪トゥ」を10月29日に発売する。価格は6,600円。

本商品は、同社の美少女プラモデル「メガミデバイス」シリーズより、「PUNI☆MOFU トゥ」のカラーバリエーション機である「雪トゥ」をプラモデルで表現したもの。3種のフェイスと各部マスコットキャラは新規造形パーツを交えて多彩な表情が楽しめる。さらに、「スキンカラーB」の比率を極限まで高め、まるで水着のような配色を楽しめるようにカラー設計されている。デザインはBLADE氏が担当。浅井真紀氏設計による“マシニーカBlock2-M”を更に低身長化した“マシニーカBlock2-S”素体を採用することで、かわいいイラストの魅力を最大限に引き出している。

【ギミック】

ピュアなプロポーションを楽しめる「素体モード」や様々なパーツを取り付けた「武装モード」など、組み替えにより大きくシルエットを変えて楽しめる。また、メインウェポン「スーパーウサブレード」は両腕や背中にセットして様々なアクションポーズを取らせることができる。“マシニーカシリーズ”素体の可動範囲で、武器構えポーズや座りポーズが自然にキマる。

【付属品】

・BLADE氏によって新たに描き起こされたフェイスパーツが新造形を交え3種付属。

・お腹のパーツはホワイトとスキンカラーの2種が付属。

・お腹のマークや各部差し色用のシールが付属。

・専用スタンドが付属

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

※コトブキヤショップ限定特典は、商品の発売日以降は、商品ページから特典付アイコンや限定特典の表示が無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C) Toriwo Toriyama

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。