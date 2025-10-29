「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャース・フリーマンが延長十八回裏、サヨナラ弾を放ち、６時間３９分の歴史的な死闘に終止符を打った。ベンチに十八回表からは山本由伸が志願し、ブルペンで投球練習を始める緊急事態。直訴した山本は「もう行くしかない、と。体調的にも大丈夫だったので。（投手がもう）誰もいなかったので。準備できる、と言いました」と試合後の会見で語った。

午前９時から午後４時前まで続いた死闘。ＮＨＫではワールドシリーズ（ＷＳ）の全試合を中継し、地上波でも連日、深夜にハイライトを放送しているが、この日は、第１、２戦よりさらに注目度が大幅にアップ。

午後１１時４５分から総合で野茂英雄さんの始球式を含めた１時間のハイライトが始まると、ＳＮＳ上では「え、ＮＨＫ総合でこの時間からワールドシリーズのダイジェストやってんの！？」「ハイライト始まった！始球式野茂だー。結果知ってるけどドキドキするなぁ」「いつもは長すぎるくらいのＮＨＫのＷＳ１時間ハイライトが異常な短さに感じる」などの声、さらに「今日の試合のハイライトをＮＨＫでやってるが、１８回を１回でできるのか？？と笑っちゃう」「ハイライト１時間で足りるんか？？？２時間半くらいやってええんやで」と心配の声もあがる反響となっている。