【ライザ＆クラウディア＆リラ 水着 Ver. セット】 10月29日 出荷開始 価格：56,100円

Solarainは、フィギュア「ライザ＆クラウディア＆リラ 水着 Ver. セット」の出荷を10月29日に開始する。価格は56,100円。

本商品は、TVアニメ「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より、「ライザリン・シュタウト」、「クラウディア・バレンツ」、「リラ・ディザイアス」の3人を水着姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

太陽のような明るい笑顔がまぶしい「ライザ」は、元気いっぱいで健康的なボディラインをこだわりの造形で再現。風になびく金髪が際立つ「クラウディア」は軽やかな水着とキラキラとした笑顔が見どころとなっている。また、凛々しいポーズで風を浴びる「リラ」は、鍛え抜かれたボディラインと、セクシーな水着の美しさを堪能できる。さらに、3人の台座は組み合わせが可能。台座を繋げると夏の海辺シーンが完成し、アニメのワンシーンを切り取ったかのような展示ができる。

「ライザリン・シュタウト」、「クラウディア・バレンツ」、「リラ・ディザイアス」はそれぞれ単品でも購入可能。価格は各19,800円。

ライザリン・シュタウト 水着 Ver.

【ライザ＆クラウディア＆リラ 水着 Ver. セット】

単品価格：19,800円

クラウディア・バレンツ 水着 Ver.

【イメージ画像】

単品価格：19,800円

リラ・ディザイアス 水着 Ver.

【イメージ画像】

単品価格：19,800円

【イメージ画像】

(C) コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。