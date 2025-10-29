【春麗 ～Standby～】 10月29日 出荷開始 価格：29,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「春麗 ～Standby～」の出荷を10月29日に開始する。価格は29,800円。

本商品は、「ストリートファイター」シリーズより「春麗」を1/6スケールでフィギュア化したもの。2022年に実施されたCAPCOMとももち浜調剤薬局のコラボおくすり手帳表紙イラストの春麗を、イラストレーターあきまん氏直接監修のもと忠実に再現している。闘いへ臨む直前、闘志を巡らせつつも余裕のある凛とした表情、美しい立ち姿が見どころ。

また、しなやかな筋肉を表現する四肢の造形、あきまん氏の描く端麗な色彩を受けて施された彩色は造形の陰影をより引き立たたせる。また、瞳の彩色は虹彩へ映る反射色まで捉え再現されている。全高は約290mm。

【イメージ画像】

(C)CAPCOM

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。