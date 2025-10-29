¡ÖÅìµþ¤Ë¤â¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¿Í´Ö¤È¶³¦¤ò¤Ä¤¯¤ê¶¦Â¸ÌÜ»Ø¤¹¡¡ÅìµþÅÔ
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯4·î¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï117·ï¡£µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸´ü´Ö¤Ç¤Ï167·ï¤Èº£Ç¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ç¤Ï195·ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÅìµþ¤Ë¤â¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
´Ä¶¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë2008Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï¥¼¥í¡£¤·¤«¤·¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯8·î¡¢±üÂ¿ËàÄ®¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê50Âå¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë¤â¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿»þ¤ÎÈï³²ËÉ»ßºö¤òSNS¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡¡ÅÔÆâ¤Ë160Æ¬À¸Â©
ÅÔ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂ¿ËàÃÏ°è¡Ê±üÂ¿ËàÄ®¡¢ÛØ¸¶Â¼¡¢ÀÄÇß»Ô¡¢Æü¤Î½ÐÄ®¡¢¤¢¤¤ëÌî»Ô¡¢È¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÌó160Æ¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡È160Æ¬¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¤«¾¯¤Ê¤¤¤«É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔ¤Ï1998Ç¯ÅÙ¤«¤é¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤òÀäÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÌîÀ¸À¸Êª¼ï¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþÅÔ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÇÀ¶È¡¢À¸³è¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÍ³²Ä»½Ã¡×¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡ÖÊá³Í¶Ø»ß¡×¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©
ÅÔ¤Ï¡¢Ä»½Ã¤ÎÊÝ¸î¡¦´ÉÍý¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼íÎÄ¤Ç¤¤ëÄ»½Ã¤Î¼ïÎà¤È´ü´Ö¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ì¥¤ä¥¥Ä¥Í¡¢¥Ë¥Û¥ó¥¸¥«¤Ê¤É¤ò¼íÎÄ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ï¡Ö¼íÎÄ¶Ø»ßÄ»½Ã¡×¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êá³Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¡¢¿Í¤äÇÀºîÊª¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¿Í¿ÈÈï³²¤Î¤ª¤½¤ì¤Ê¤É¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏÊá³Í¤ä¶î½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÔ¤Ø»öÁ°¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¥ó¥¿¡¼¸º¾¯¡¡Ã´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤¬µÞÌ³
¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤ä¶î½ü¤Ï»ÔÄ®Â¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤äÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÔ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤«¤éÅÔ¼çºÅ¤Î½é¿´¼Ô¼íÎÄ¹Ö½¬¤Ç¡Ö¼ÂÁ©Åª¤Ê¹Ö½¬¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿ÌÏµ¼ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄÇß»ÔÆâ¤ÇÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Å´Ë¤¤Ë¤è¤ë´¬¤¼í¤êÎÄ¤ä²òÂÎºî¶È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö½¬²ñ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÎÄÍ§²ñ¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í³²Ä»½Ã¤Ê¤É¤ò¶î½ü¤Ç¤¤ëÃ´¤¤¼ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ä»½Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼íÎÄÊýË¡¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¾å¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤êÀìÌçÅª¤Ê·±Îý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤ÎÀ©ÅÙ³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¥¯¥ÞÂÐ±þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò²þÄû¡£¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿¤â¤Î¤«¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£·îËö¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤È´ù¾å·±Îý¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤È¤Î¶¦Â¸¡×
ÅìµþÅÔ¤ÎÌîÀ¸À¸ÊªÂÐºö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬¿È¤ò±£¤¹¾ì½ê¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁð´¢¤ê¤ò¤·¤Æ¸«ÄÌ¤·¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Á¤ä·ª¤Ê¤É²Ì¼ù¤ò½üµî¤·¡¢¥¯¥Þ¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Î¡Ö¶³¦¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤È¿Í´Ö¤¬½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶¦Â¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
