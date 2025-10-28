¡ÖÁá¤á¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¸Æ¤ó¤À¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Î2ÀïÏ¢È¯¡¡4ÈÖÉüµ¢¤â¡ÖÂÇ½ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¡×¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè2Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤ËÇòµå¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡£»³ÀîÊæ¹â¤¬Æ²¡¹¤¿¤ë4ÈÖ¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÍÌÚ¹À¿Í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿Æ±ÅÀ¥½¥í¡£¡Ö´Å¤¤µå¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£2ÀïÏ¢È¯¤Ç¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î2Ï¢¾¡¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6ÈÖ¤À¤Ã¤¿Âè2Àï¤Ï3¥é¥ó¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¡£º¸ÏÆÊ¢ÄË¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤¬¤Þ¤À¼éÈ÷¤Ë½¢¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âè3Àï¤Ï4ÈÖ¤ËÂÇ½ç¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÈ¯¤È·É±ó¤ò´Þ¤à3»Íµå¤ÇÁ´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤·¤Æ¡ÖÂÇ½ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»³Àî¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬Áá¤á¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£6²ó¤ÏÌøÄ®¤¬1»àÆóÎÝ¤«¤é±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ë·è¾¡¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡ÊÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¡ËÌøÅÄ¤µ¤ó¤ò¤«¤¨¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡£º¸ÍãÀÊ¤Î°ìÉô¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡3²ó¡¢5²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿7ÈÖ¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Ê¤¬¤éÌµÆÀÅÀ¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡Ê8ÈÖ¤Î³¤Ìî¤¬¡Ë¥Ð¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ê9ÈÖ¤¬¡Ë¥â¥¤¥Í¥í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢DHÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥»¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹¶¼é¤Ç¥ß¥¹¤âÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤È¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Îµß±ç¿Ø¤¬1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò²¿¤È¤«¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤è¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Ãæ·Ñ¤®¤ÎÇ´¤ê¤¬¾¡°ø¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç2¾¡1ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢ºòµ¨¤ÏÆ¨¤·¤¿ÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤È¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë