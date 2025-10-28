◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 阪神1―2ソフトバンク（28日、甲子園）

海の向こうでは、米大リーグのワールドシリーズを戦うドジャースが延長18回の激闘の末にブルージェイズを下し、対戦成績を2勝1敗として一歩前に出た。

2本塁打を含む4安打に4敬遠を含む5四球の9出塁と想像の斜め上を行く大谷の活躍はさておき、試合を決めたのは主砲フリーマンのサヨナラ弾だった。その劇弾を見て球場入りした王球団会長も「すごい試合だったね。こっちも？ そうそう。きっといい試合になるよ。両方（先発）投手がいいからね」と熱戦を予想したが、まさに緊迫した試合が展開された。

勝ちどきを上げたのはソフトバンクだった。打線は4番山川のソロ本塁打と柳町の適時三塁打で2点を奪取。エースのモイネロが6回まで最少失点でしのぎ、残りの3イニングを自慢のリリーフ陣で逃げ切った。これで今季の6回終了時にリードしていた試合は、レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて節目の50連勝とした。

ドジャースと同様に2勝1敗で迎える第4戦は大津が先発を務めるが、注目は第5戦だ。この日の練習を見る限り、第1戦で6回2失点ながら敗戦投手となった有原が中4日で務めることになりそうだ。「相手も必死。こっちも必死。お互い、この先もしんどい試合が続くだろうね」。王会長はそう言って激闘の甲子園を離れた。小久保監督の差配からも目が離せない。（石田泰隆）