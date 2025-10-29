¡ÖAI¥°¥é¥¹¡×¤Ç¡ÈÃÎ¸«¶¦Í¡É²ÝÂê²ò·è¤Ø¡¡±ÇÁü²òÀÏ¤äºî¶È²Ä»ë²½
¥í¡¼¥½¥ó¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·Á¡£
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥é¥¹¤¬¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
5ËÜ»Ø¤ò³ê¤é¤«¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤·¤¿¤ê¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡È¼«Æ°ÉÊ½Ð¤·¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤ä¡È¾ðÊó¤¬¸«¤¨¤ë´ã¶À¡É¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKDDI SUMMIT 2025¡×¤Ç28Æü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏAIµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿´ã¶À¡ÖAI¥°¥é¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
Å¹°÷¡§
¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÀÚ¤êÊý¤Î¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¡£
AI¥°¥é¥¹¡§
¤È¤ó¤«¤Ä¤ò±¦Ã¼¤«¤éÌó2Ñ¤º¤Ä¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¸ÞÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òAI¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²»À¼¡¦¥Æ¥¥¹¥È¡¦±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¾ðÊó¤òAI¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ÁÌäÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ±þ¡£
Â¿¸À¸ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¡ÈÃÎ¸«¤Î¶¦Í¡É¤ò¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Ç¶ÈÌ³Ãæ¤Î±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·²òÀÏ¡£
ºî¶ÈÆâÍÆ¤äºî¶È»þ´Ö¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÏÍøÍÑµÒ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
KDDI ÀèÃ¼µ»½ÑÅý³çËÜÉô¡¦¾®¿¹ÅÄ¸»Ë¤µ¤ó¡§
¤³¤ÎAI¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤ÆAI¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¿·¤·¤¤DX¥Ä¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤Î²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
AI¥°¥é¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢28Æü¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£