A.B.C-Z、9thアルバムリリース日にリード曲「NO MORE YOU」MV公開 YouTubeライブも決定
【モデルプレス＝2025/10/29】A.B.C-Zが、9th Album『CRAZY ROMANTIC！』を10月29日にリリース。同日20時には公式YouTubeチャンネルにてリード曲「NO MORE YOU」のMVが公開され、その直前となる19時30分からはメンバーによるYouTubeライブが行われることが決定した。
【写真】戸塚祥太、共演女優とハグ
今作は様々な時代の音楽やカルチャーをリバイバルし、ミクスチャーしたアルバムとなっており、配信シングル3曲を含む全15曲を収録。作家陣も爆風スランプからサンプラザ中野くん＆パッパラー河合、森浩美＆林田健司、松井五郎と時代を代表するクリエイターから、シンガーソングライター竹内アンナと幅広い布陣が揃っている。数々のバックダンサーを務めてきたA.B.C-Zだからこそ、その文化と歴史を今のサウンドで表現できた1枚となっており、1曲目「NO MORE YOU」から最後の曲「Perfect Sky」まで“時代（とき）を超え”ながら楽しめるアルバムだ。
そして、10月29日20時に公式YouTubeチャンネルでリード曲である「NO MORE YOU」のMVが公開、その直前となる19時30分からはメンバーによるYouTubeライブも決定。「NO MORE YOU」のMVは平成の空気を纏いながら、MV自体の撮影を題材にした作品となっている。加えて、A.B.C-Zが2024年にリリースした新体制最初の楽曲「君じゃなきゃだめなんだ」へのリバイバル作品にもなっているため、見比べて楽しむこともできる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】戸塚祥太、共演女優とハグ
◆A.B.C-Z、アルバムリリース日にMV公開＆ライブ配信決定
今作は様々な時代の音楽やカルチャーをリバイバルし、ミクスチャーしたアルバムとなっており、配信シングル3曲を含む全15曲を収録。作家陣も爆風スランプからサンプラザ中野くん＆パッパラー河合、森浩美＆林田健司、松井五郎と時代を代表するクリエイターから、シンガーソングライター竹内アンナと幅広い布陣が揃っている。数々のバックダンサーを務めてきたA.B.C-Zだからこそ、その文化と歴史を今のサウンドで表現できた1枚となっており、1曲目「NO MORE YOU」から最後の曲「Perfect Sky」まで“時代（とき）を超え”ながら楽しめるアルバムだ。
【Not Sponsored 記事】