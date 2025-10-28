&TEAM、日本アーティスト史上初の快挙 日本＆韓国でミリオン達成「LUNEのみなさん、本当に愛してます」
【モデルプレス＝2025/10/28】日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が28日に&TEAM KR 1st mini Album「Back to Life」をリリースし、総出荷が発売初日に110万を超えミリオンを達成した。これにより&TEAMは、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。
【写真】&TEAMへのサプライズ発表の瞬間 “日本初の快挙”
韓国の「ハントチャート」のリアルタイムチャートによると、&TEAM KR 1st mini Album「Back to Life」の総出荷が発売初日に110万枚を突破したことが明らかに。同日20時より開催されたファンショーケースの中で、MCからメンバーと会場にサプライズ発表され、会場全体が大きな歓声に包まれた。
メンバーは飛び跳ねたり抱きしめ合ったりして喜びを分かち合い、「LUNE（&TEAMのファンネーム／※Eはアキュート・アクセントを付したもの）のみなさん、本当に愛してます。僕たちは良い結果を出したいと大きな目標を持ちながら準備してきて、LUNEのみなさんに素敵なパフォーマンスを見せたい気持ちが大きかったです。LUNEのみなさんのおかげで良い結果が出せて良かったです。デビュー初日から良いお知らせを聞いて、良い活動のスタートを切ることができました。本当に感謝しています」などと語った。
今回のミリオン達成により“Japan to Global”の実現に確実な一歩を踏み出した&TEAM。本作の出荷枚数は自身初のミリオン認定を獲得した3rd SINGLE「Go in Blind （月狼）」の総出荷枚数を初日で上回り、キャリアハイを達成した。
&TEAMは“Japan to Global”を実現するための新たな一歩として、&TEAM KR 1st mini Album「Back to Life」で韓国デビュー。本作では&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ本能的で挑戦的な精神を表現。挫折や試練に直面しても常に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれ、幅広い音楽性に挑戦している。（modelpress編集部）
◆&TEAM、韓国デビュー初日にミリオン達成
◆&TEAM「Back to Life」
