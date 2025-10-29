◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース６X―５ブルージェイズ＝延長１８回＝（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブルージェイズは終盤、徹底的にドジャース・大谷翔平投手との勝負を避けた。７回までの４打席で２本塁打と２二塁打を許した後、残る５打席は４申告敬遠１四球。結果として、９打席出塁のＷＳ新記録をアシストする形になった。

悔やんでも悔やみきれないのが、５―４と勝ち越した直後の７回１死の第４打席。マウンドに集まって勝負を選択したが、右腕ドミンゲスの甘く入った初球の直球が左中間にはじき返されて追いつかれた。狙いは四球覚悟で誘い球を投げ続けるものだった。「あの時は、勝負を避けつつ投げる形を取ろうとしていた。ただ、そういう投げ方は難しい。ボールにしようとしても制球を誤ることもある」とシュナイダー監督は振り返る。そして覚悟を決めた。「やはりバットを持たせないほうがいいと判断した」。指揮官は勝負を避け続けるに至った経緯を明かした。

９回の大谷の第５打席以降、同監督は４度続けて、申告敬遠を指示する「４」のサインを繰り返した。走者なしの状況でも３度、勝負を避けた。「彼の出来は本当に見事だった。間違いなく地球上で最高の選手の一人だ。試合中もリアルタイムで対応を修正しながらだった」と一度火をつけてしまった後の対応の難しさを告白。「単にオオタニを歩かせてムーキー（ベッツ）やフレディ（フリーマン）と勝負、というのも、相手はタレントぞろいだから簡単ではない。（敬遠は）すべての状況が違う。時には、彼以外に打たれた方がマシ、と思うこともある。もちろんベッツやフリーマンに打たれても痛いけどね」と話した。

９回以降に大谷と勝負しなかったからこそ、延長１８回の死闘につながったとも言える。「もう夜遅いが、全員が前を向いている。ドジャースが今日勝ったのは“シリーズ”じゃなくて“１試合”だ。明日はまた新しい試合がくる」と、投手・大谷との第４戦へ前を向いていた。

ドジャース・ロバーツ監督「（大谷４敬遠は）理解できる。彼は地球上最高の選手。素晴らしい打撃を見せた後だからね。翔平に絶対打たせないと決めていたのだろう。尊重すべき判断だろう」

Ｔ・ヘルナンデス外野手（先制弾など４安打）「もう言葉が出ないよ。ただひたすら戦い続けて、相手も同じように必死だった。誰も負けたくない試合だったけど、最後は僕たちが勝った。今はただ家に帰って、少し休みたい」

◆大谷記録めも

▽３度の複数ＨＲ試合＝ＰＳ初。

▽単一ＰＳ８本塁打＝２０年のシーガーに並ぶ球団最多タイ。

▽１試合で複数ＨＲ＋複数二塁打＋複数四球＝ＰＳ史上初。レギュラーシーズンを含めると０３年のＪ・エドモンズ以来ＭＬＢ２度目。

▽ＷＳで無走者で敬遠＝１１年第５戦Ａ・プホルス以来２人目。複数３度は初。

◆ＷＳ記録めも

▽６時間３９分＝史上２位。

▽両軍とも１５安打以上＝史上初。

▽ブルージェイズ１９残塁＝史上最多。

▽ブルージェイズ６７打数＝史上最多。

▽両軍合計１３０打数＝史上最多。

▽合計４４選手起用＝ブルージェイズ２３人＋ドジャース２１人で２位。合計１９投手投入、ドジャースの１０投手起用も史上最多。

▽フリーマンサヨナラ弾＝ＷＳ初の２度目サヨナラ弾。同一選手による複数回サヨナラ打は史上２人目。ＰＳ通算３度サヨナラ打は史上３人目。ド軍のＷＳサヨナラ勝ちは史上６度目。