【太らせJKこはねちゃん】 10月29日配信開始

viviONは、出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「太らせJKこはねちゃん」を10月29日より、comipoで配信開始する。

本作は、桃川ささみ氏によるコメディマンガ。太っている人が好きだから、全人類太らせたいという狂気の美少女、雪平こはねが巻き起こす陰謀を笑いと共に描いている。

私は『全人類太らせ計画』を完遂する…！

【あらすじ】「苦しくても…つらくても…絶対に食べてね？」 文武両道、才色兼備な美少女・雪平こはねに呼び出された前田遥稀は、突然教室に軟禁されてしまう。犯人のこはねが取り出したのは……大量の料理！？ こはねは「太ってる人が好きだから、全人類太らせたい」という野望のために転校してきたヤバイ女子だった…！ 追い詰められただけでなく、「ある秘密」も知られた遥稀は、お互いの秘密を守る代わりに計画に協力しろとこはねに詰め寄られ…？ 遥稀は、生徒は、そして人類は、この「狂気の太らせ女子」に全員太らされてしまうのか！？ 欲望に忠実なヤバ女子の全人類太らせコメディ！