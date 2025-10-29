¤¯¤ë¤ê ´ßÅÄÈË¡¢½é¤Î¸¹³Ú»Í½ÅÁÕºîÉÊ½¸ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡õ¼ýÏ¿¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¡¡¥Ä¥¢ー²ñ¾ì¤ÇCDÈÎÇä¤â
¡¡¤¯¤ë¤ê¤Î´ßÅÄÈË¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºîÉÊ¡Ø´ßÅÄÈË ¸¹³Ú»Í½ÅÁÕºîÉÊ½¸ Âè1´¬¡Ù¤ò11·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤è¤ê¡Ö¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤Î¤¿¤á¤Î¸ÅÉ÷¤ÊÉñ¶Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÎ¹¡Ù¡×¤¬10·î29Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤¯¤ë¤ê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê°Ê³°¤Ë½É¤ë¡¡±éÁÕ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤¿FC¸ÂÄê¸ø±é¡Ë
¡¡´ßÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¸¹³Ú»Í½ÅÁÕºîÉÊ½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ßÅÄ¤Î¸¹³ÚºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¸ø±é¡Ø´ßÅÄÈË¡ßStyle KYOTO´É¸¹³ÚÃÄ～¸ÄÅ¸～¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¼Â¶·Ï¿²»È×¡£Æ±ºî¤ÎCD¤Ï¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ 2025 in Çß¾®Ï©¸ø±à¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤Î¤¿¤á¤Î¸ÅÉ÷¤ÊÉñ¶Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÎ¹¡Ù¡×¤Ï¡¢¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ¡Ù¤Ë´ßÅÄÈË¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÁÛ¤¬ÆÃÄ§¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¯¤ë¤ê¤Ï11·î15Æü¤ÎKT Zepp Yokohama¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø¤¯¤ë¤ê¥Ä¥¢ー25/26 ～Ì´¤Î¤µ¤¤¤Ï¤Æ～¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Ä¥¢ー²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎCD¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë