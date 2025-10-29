A.B.C-Zが、9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』を本日10月29日にリリース。また、本日20時より収録曲「NO MORE YOU」のMVが公開される。

今作は、様々な時代の音楽やカルチャーをリバイバルし、ミクスチャーしたアルバムとなっており、配信シングル3曲を含む全15曲を収録。作家陣には、爆風スランプからサンプラザ中野くん＆パッパラー河合、森浩美＆林田健司、松井五郎といったクリエイターから、竹内アンナと幅広い布陣を迎えた。

また、収録曲「NO MORE YOU」のMVは、平成の空気を纏いながらMV自体の撮影を題材にした作品となっており、新体制最初の楽曲「君じゃなきゃだめなんだ」へのリバイバルにもなっている。

さらに、MV公開の直前となる同日19時30分からはメンバーによるYouTubeライブも決定している。

（文=リアルサウンド編集部）