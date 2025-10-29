音羽-otoha-初フルアルバム『LAST PLANET』リリース決定！先行曲「地球最後の一日」配信開始＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音羽-otoha-が、12月17日に初のフルアルバム『LAST PLANET』をリリースすることが決定した。

■自身を取り巻く様々な世界と向き合い紡いだ全12曲を収録

最新シングル「no man’s world」（TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クールエンディングテーマ）をはじめ、これまでアニメ・ドラマなど数々の作品に寄り添う形で楽曲を生み出し、高い評価を得ている音羽-otoha-。本作には、自身を取り巻く様々な世界と向き合うなかで紡いだ全12曲が収録される。

さらに、全編自筆によるコミックと全収録曲の歌詞が融合した40ページに及ぶ漫画も収録。『LAST PLANET』と名付けられた1stアルバムにあらたな角度から光を照らす、作品性の高いブックレットは、クリエイター・音羽-otoha-ならではの魅力が詰まっている。

このたびYouTubeにて公開された、アルバム1曲目となる先行シングル「地球最後の一日」のMVは、音羽-otoha-にとって普段の楽曲制作現場ともいえる自室の風景から展開される映像作品。アルバムBlu-rayには、メイキングムービーとあわせたこのMVとともに、2025年唯一のステージパフォーマンスとなったZepp DiverCity(TOKYO)でのワンマンライブ『Special one man live 2025 HELL0w0RLD!』の模様も収録される。

近年の音羽-otoha-の活動を総括する本作は、10月29日から11月2日23時59分までの期間限定で、予約者全員に直筆サイン入りオリジナルカードがプレゼントされる。

アーティスト写真も一新され、2026年2月21日には、自身最大キャパシティとなるKT Zepp Yokohamaでのワンマンライブを控えるなど、初のフルアルバムリリース発表により、活動のぺースを一気に増す音羽-otoha-に注目だ。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「地球最後の一日」

2025.12.17 ON SALE

ALBUM『LAST PLANET』

