Vaundy、新曲「偉生人」リリース！ジャケット写真＆MVには俳優の吉沢亮が登場

Vaundyが、10月29日に新曲「偉生人」をリリースした。

■「偉生人」は吉沢亮が主演を務めた『青天を衝け』のインスパイアードソング

「偉生人」は、2021年にNHK大河ドラマ『青天を衝け』のインスパイアードソングとして制作され、音源のリリースはされぬまま同ドラマのスペシャルムービー内でのみで聴けた楽曲。待望の音源化として、解禁直後からSNSでは盛り上がりをみせていた。

そして、10月29日20時にこの楽曲のMVが公開されることも決定。MV、およびVaundyが撮影したジャケット写真には、『青天を衝け』で主役の渋沢栄一を演じた俳優・吉沢亮が出演。

MVは日本家屋で撮影され、ごくわずかなシーン数で、極めてシンプルながらも視聴者に様々な解釈を委ねるような深い感情が込められた力強い映像となっている。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「偉生人」

