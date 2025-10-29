　29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の5万530円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万219.18円に対しては310.82円高。出来高は4623枚となっている。

　TOPIX先物期近は3300.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50530　　　　　 +70　　　　4623
日経225mini 　　　　　　 50525　　　　　 +60　　　 92069
TOPIX先物 　　　　　　　3300.5　　　　　+5.5　　　　7850
JPX日経400先物　　　　　 29795　　　　　+130　　　　 477
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　　+3　　　　 375
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース