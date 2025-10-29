日経225先物：29日0時＝70円高、5万530円
29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の5万530円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万219.18円に対しては310.82円高。出来高は4623枚となっている。
TOPIX先物期近は3300.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50530 +70 4623
日経225mini 50525 +60 92069
TOPIX先物 3300.5 +5.5 7850
JPX日経400先物 29795 +130 477
グロース指数先物 719 +3 375
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3300.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50530 +70 4623
日経225mini 50525 +60 92069
TOPIX先物 3300.5 +5.5 7850
JPX日経400先物 29795 +130 477
グロース指数先物 719 +3 375
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース