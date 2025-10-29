櫻井翔“宇宙人バイト”で再び奮闘 “オーナー”天海祐希と親子の温かな交流描く
「セブン‐イレブン」が展開するシリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」の第3弾CM「ミッション！？」篇が、11月4日から全国で放送される。シリーズには引き続き、宇宙人アルバイト役で櫻井翔、オーナー役で天海祐希が出演する。
【写真】櫻井翔メイキングカット『セブン‐イレブン』新TVCM「ミッション!?」篇
同シリーズは、「セブン‐イレブン」を舞台に、宇宙人たちがアルバイトとして地球になじみながら、日常の中で商品の魅力に触れていく様子を描いたもの。今回の「ミッション!?」篇では、櫻井演じる宇宙人アルバイトが「揚げ鶏、できたてです！」と元気に呼びかけるところから物語が始まる。買い物中の親子に声をかけると、天海演じるオーナーが「お店で揚げてるんですよ」と笑顔で補足。店頭には温かい空気が広がる。
しかしその直後、子どもが突如宇宙語を話し始め、姿が一瞬ユラリと宇宙人に変化。驚く櫻井の前で、子どもはいたずらっぽく笑いながら「パパの分も！」と声を上げ、母親と共にレジへ向かう。揚げたての「揚げ鶏」をきっかけに生まれる、温かい親子のやりとりや“宇宙人同士”の不思議な交流を描いたCMとなっている。
撮影現場では、櫻井が子ども役のキャストと談笑する姿が見られ、終始リラックスした雰囲気に包まれていた。天海も前回に続き、店内での撮影を心から楽しむ様子で、商品を見ながら笑顔で購入したことのあるものについて語り“セブン‐イレブンマニア”ぶりがにじみ出る一幕もあった。
■櫻井翔＆天海祐希インタビュー
【櫻井翔】
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
お店に来る小さな男の子が宇宙語をしゃべるというCMだったのですが、その男の子がすごく良い表情をしていまして、とても素晴らしかったのが印象深いです。あとは、その子と撮影の合間に色々な話をしていて、僕らの昔のバラエティー番組を見てくれていたりとか、相葉くんの番組を見ていて、あの企画が良かったとか、（今回の撮影は相葉さんが出演していなかったので）なので今回の撮影は、なぜ相葉くんがいないのだろうと思いました（笑）また、リアルに揚げたての香りが漂っている現場だったので、食欲がそそられるというか、小さな男の子と日常の会話をしながら、揚げ物の良い香りに包まれて、多幸感のある雰囲気の現場でしたね。
――「ミッション！？」篇のCMで、セブン‐イレブンに来た子どもが櫻井さんに「ミッション、忘れてないよね」と伝えるシーンにちなみ、残り数ヶ月ですが、櫻井さんが今年やり残したこと（やらなきゃいけないこと）を教えてください。
洋服の断捨離ですね。物を増やしたくないので、洋服を少なくしてから買おうというルールを決めたんです。ルールに縛られて生きたいタイプの人間なので、多分ここ2年くらい新しい服を買えていないですね（笑）この間クローゼットを覗いたときに、半分以上は日常的には着ていない服があって、この1か月駆け込みで断捨離したいと思っています。
――CMではできたての揚げ物が特徴的ですが、今年櫻井さんがハマっている“ホット”なこと・ものを教えてください。
本当に地味な話ですが、今年の8月末くらいからずっとチャレンジし続けている「足の指を開く」というセルフ企画がありまして。色々な方との会話の中で、足の指のグーパーができるかという話題になったんです。そのときに、自分が全然できなくてこれはまずいということになりました。五本指ソックスがいいと聞けば履いてみたり、小さいボールに乗ると骨が開くからいいと聞けばやってみたり、この下半期ずっとチャレンジし続けています。今のインタビューまで誰にも気づかれていないと思いますが(笑)。
Q. 最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
お店でできたての味を、みなさんもおうちでぜひ楽しんでください！
【天海祐希】
――「ミッション！？」篇のCMで、セブン‐イレブンに来た子どもが櫻井さんに「ミッション、忘れてないよね」と伝えるシーンにちなみ、残り数ヶ月ですが、天海さんが今年やり残したこと（やらなきゃいけないこと）を教えてください。
毎年やらなきゃいけなかったことばかりじゃないですか。自分のダメなところをよく知っているので、「あー…」と思いつつ、次の年にまた頑張ろうっていう目標にしていきます。でも必ず今年も頑張ったと言えるような最後の締めくくりにできるような毎日を送ろうとは思っています。年々年齢が上がっていくと、20〜30代だった頃よりもなんとなく先々が見える感じがするじゃないですか。だから、「今日あったことがもう次はないかも」という気持ちで取り組むようにしていきたいと思っています。「また会えるよね」って簡単に思ってしまいますが、段々大人になると「もう会えないかもしれない」と思いながら人とお話しすることが大事かなと思います。
――CMではできたての揚げ鶏が特徴的ですが、今年天海さんがハマっている“ホット”なこと・もとを教えてください。
（セブン‐イレブンの）キャラメル氷が本当に美味しくて、今のところ3回買いました。冷蔵庫には4個ぐらいストックしています(笑) 今日頑張ったという日にご褒美で食べて、幸せな気持ちで寝ます。店内を歩くのが気分転換になるので、入口からぐるっと回ってレジまでぼーっと見ながら買い物をするのが好きです。広告に出させていただいて、店内を隅々まで見て回る私のこだわりが褒められている気がして。「私のこだわりの歩き方は伊達じゃなかった」と思えるので、広告に出演しているのも1つの大きな出来事です。
――最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
今回のCMでは、セブン‐イレブンのオーナー役として、アルバイトの櫻井さんとともにできたてチキンの魅力を熱弁しています。初めて登場する子ども宇宙人のセリフから今後がより気になる展開にぜひご注目ください！
