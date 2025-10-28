中年男性が買うべき「ユニクロの最新アイテム」ファストファッションには見えない“3つの最高傑作”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆中年男性が選ぶべき「ユニクロの最新アイテム」
今回はユニクロの秋物から大人世代にオススメのアイテムを3点紹介します。
秋はさまざまなファッションを楽しむことができる季節。ただ期間は短いのでなるべくお金をかけずに楽しみたいですよね。
そこで今回はコスパも優秀でオシャレになれるアイテムを厳選して紹介するので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・ユニクロU：パフテックショートブルゾン 7900円
・ユニクロ：ギアパンツ 2990円
・ユニクロand JWA：ストレートジーンズ 4990円
◆▼パフテックショートブルゾン（ユニクロU）
まず紹介するのはユニクロUのパフテックショートブルゾン。
先日、リリースされたユニクロUのアイテムです。これがユニクロのアウターの中でもかなりおすすめ。「パフテック」という機能中綿を入れたショートブルゾンで、冬までしっかり使えるアイテムになっています。
このアイテムの面白さは、なんといってもシルエット。ユニクロ製品の中ではこれまであり得なかったほどトレンドライクな攻めた作りです。ブランドのような立体的なシルエットづくりになっています。
◆ファストファッションとは思えない
デザイン的にも、エルボーパッチや少し丸みを帯びた襟など、細部のディテールが非常に面白い。
そして、素材感もバッチリです。表地はコットン100%。ツイルのコットン素材で、ナイロンやポリエステルではなく天然素材を使っており、高級感たっぷり。
素材面でもファストファッションとは思えないほどブランドライクです。シルエットが攻めている分、カラーはブラックで落ち着かせるのがおすすめ。
秋冬にかけて使えるアウターとしてゲットしておいて間違いないでしょう。
◆▼ギアパンツ（ユニクロ）
次に紹介するのはギアパンツ。
ギアパンツはユニクロの定番アイテムですが、今までは特にファッション的にはオススメしたいアイテムではありませんでした。
ただ、今季のモデルは本当におすすめ。ギアパンツはその名の通り機能性に優れているパンツです。
バックルベルト付きで調整がしやすく、使い勝手もバッチリ。ポケットも6つも備えているので、日常生活ではバッグ不要で出かけられる方も多いでしょう。
◆素材との相性も抜群で余計なシワはなし
そして、特筆すべきはシルエット。少しテーパードの効いたきれいなシルエットを構築しています。このシルエットの作りが非常にうまく、素材との相性も抜群で余計なシワも入っていません。
素材はナイロン90％、ポリウレタン10％のリップストップ素材。リップストップは格子状の織りが見える生地で、裂けにくく、軽くて丈夫なのが特徴です。
軽量なのに薄すぎず、裏地にはメッシュを入れることで適度な厚みとハリがあり、安っぽさも感じません。さらにポリウレタン混なのでストレッチ性も抜群。
おすすめカラーはブラック。テック感を感じつつソリッドな印象で着用できます。
◆▼ストレートジーンズ（ユニクロ and JW ANDERSO）
最後に紹介するのはユニクロ and JW ANDERSONのストレートジーンズ。
これは本当にシルエットが綺麗。ユニクロのデニムの中でも、ユニクロ×JW ANDERSONがリリースするデニムはかなりシルエットが綺麗です。
毎シーズン、トレンドをしっかり取り入れたシルエットに仕上げてくるのがこのコラボライン。
