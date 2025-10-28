天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が２８日、東京・赤坂御苑で行われ、武豊騎手が元人気アイドルの妻・佐野量子さんと出席。ほかにもタレント・菊池桃子が、夫で元内閣審議官の新原浩朗氏とともに出席した。

国民民主党の玉木雄一郎代表も自身のＸで「本日は天皇皇后両陛下にお招きをいただき、赤坂御苑で開催された園遊会に妻と共に参加して参りました。」と報告。

「各界の代表者の方々が招待されていましたが、大学のゼミでご指導いただいた三谷太一郎先生と久しぶりにお目にかかることができました。日本の近現代史の大家です。再会できてとても嬉しかったです。」と恩師とともに撮影した写真を公開した。

この投稿には「国民生活のためにも補正予算への対応と次の選挙に向けた候補者選定もしっかりやっていきましょう」「代表質問に向けて十分鋭気を養って下さい！」という声のほかに、「奥さま大事にしてくださいね」「どうぞ奥様も大事にして下さいね」「奥様を大切に」「奥様さぞ緊張されたことでしょう ゆっくりなさってくださいね」などの声が寄せられている。