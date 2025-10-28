映画「おそ松さん」新作の公開延期、“諸般の事情”関係各所と協議の結果
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」製作委員会は10月28日、同作の公開延期を発表した。
公式サイトに掲載された「映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公開延期のお知らせ」では、「この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期することといたしました」と延期を発表。
そして「公開を心待ちにしていただいていた皆様、またご関係者の皆様に、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに 本公式サイトおよび公式SNSにてお知らせいたします」としている。
同作はアイドルグループ・Aぇ！groupと西村拓哉が主演を務める、シリーズ第2弾。Aぇ！groupのメンバー・草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕されたことから、同作がどうなるのかについてファンから心配の声が上がっていた。
