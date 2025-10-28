ReFaの新作「モダンセレクション」登場♡GINZA限定で輝く3つの美ツール
美しさを育むReFa（リファ）から、特別な限定セットが登場します。「ReFa MODERN SELECTION（リファモダンセレクション）」は、上品でモダンなデザインが魅力のヘア＆ビューティツール3点をセットにしたコレクション。植物由来素材を採用したこだわりの質感と、透明感あふれるデザインが、使うたびに心まで満たしてくれます。2025年11月15日（土）よりReFa GINZAにて限定発売です。
ReFa限定「MODERN SELECTION」とは
「ReFa MODERN SELECTION」は、「ReFa HEART COMB Aira pure」「ReFa MARQUISE WITH」「ReFa HEART MIRROR」の3点を組み合わせた特別なコレクション。
どのアイテムも、モダンなカラーリングと洗練されたフォルムが魅力です。
ヘアケアからメイク直しまで、あなたの“きれい”をトータルでサポートしてくれるラインアップとなっています。
ReFaのこだわり♡ 美しさを引き出す3アイテム
ReFa HEART COMB Aira pure（リファハートコーム アイラ ピュア）
モダンなハートデザインでツヤめく髪へ。植物由来素材を使用し、髪と地肌にやさしくアプローチします。
ReFa MARQUISE WITH（リファマーキスウィズ）
華やかなツヤとシックなデザインが融合したコーム。キューティクルを守りながら、まとまりある髪を演出します。
ReFa HEART MIRROR（リファハートミラー）
小ぶりで可愛い♡持ち運びにも便利なハート型ミラー。細部までクリアに映し出し、いつでもどこでも美しさをキープ。
カラーバリエーション＆発売情報
「ReFa MODERN SELECTION」は、MODERN Black（モダンブラック）、MODERN Pink（モダンピンク）、MODERN Blue（モダンブルー）の3色展開。
セット価格は28,050円（税込）。2025年11月15日（土）よりReFa GINZA限定で発売されます。どのカラーも上品で洗練された印象を与え、贈り物にもぴったりです。
限定の美♡ 魅せるたび、心ときめくReFa
毎日を輝かせる美しいツールが、あなたの手元に。
「ReFa MODERN SELECTION」は、使うたびに心地よさと高揚感をもたらしてくれる特別な存在です。
限定デザインの3アイテムで、髪も肌も、そして気持ちまでモダンにアップデートしてみてはいかがでしょうか♪