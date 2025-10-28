¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤¬»÷¹ç¤¦¡Ö°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Î¤Ï¹¸¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡×Î¥Ã¦¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î»×¤¤¶»¤Ë¸«¤»¤¿à¿À¶Èá
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè2Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤¬»÷¹ç¤¦¡£
¡¡àÈþµ»á¤Ï6²ó¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ºå¿ÀºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº¸Á°¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾®¥Õ¥é¥¤¡£Í··â¤Îº£µÜ¤ÏÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¯Èô¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¶õÃæ¤ÇÂÇµå¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡2014Ç¯6·î8Æü¤Îºå¿À¤È¤Î¸òÎ®Àï¡£ºå¿À¾åËÜÇîµª¤Îº¸Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤òÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£°ìÅÙ¤Ï¥°¥é¥Ö¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ï½Ð¤ë¤â¡¢¥°¥é¥Ö¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤Æ¶õÃæ¤ÇºÆÅÙ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦à¿À¶Èá¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÌÀË»þÂå¤â¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤âÀ»ÃÏ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¢¤Ã¤Á¡Êº¸ÍãÂ¦¡Ë¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ï²¿¤È¤«¥°¥é¥Ö¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Åê¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÀÆü¡Ê29Æü¡Ë°Ê¹ß¤ÏÌî¼ê¤ÎÊý¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µÜ¤ÏÎ¥Ã¦¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤¦¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¤±¤¬¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¹ø¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¡¢Âè3Àï°Ê¹ß¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤À¸¤¨È´¤¤Î¹âÂ´Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë2¿Í¡£Ê¡²¬¤«¤é´ØÀ¾¤Ø¤Î°ÜÆ°Æü¤À¤Ã¤¿27Æü¡¢ÃæÂ¼¤È·èµ¯½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Î¤Ï¹¸¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èº£µÜ¤Ï¸ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï´öÅÙ¤Î¤±¤¬¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Ð¾ì¤¬46»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇ·â¿¦¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÌ¾¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë