◆九州地区高校野球準々決勝 九州国際大付5―0長崎西（28日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

九州国際大付の頼もしいリードオフマン牟禮翔（2年）が3安打3打点の活躍で強力打線を引っ張り、秋の大会では4年ぶりの準決勝進出に導いた。

「緊張していた」という1回の1打席目は左翼への二塁打で出塁し、先制のホームを踏んだ。「あの二塁打で打線に勢いがついた」と楠城祐介監督も認める一打で幕を開けると、3回は片手で中前へはじき返す安打で走者を進めて2点目につなげた。

6回は三ゴロだったが50メートル6秒フラットの俊足を生かし、併殺崩れの間に1点追加。8回2死一、二塁の場面では右翼手の右を越える三塁打で2点をあげて勝利を確実にした。「前の打席でスライダーを打たされて遊ゴロ、三ゴロだったのでライト方向を狙っていました」と狙い通りだった。

牟禮に引っ張られてチームは10安打で5得点。「プレッシャーを感じながらよく戦った」。楠城監督は福岡大会初戦の真颯館戦から9試合連続で5点以上をたたき出している強力打線にうなずいた。

福岡大会決勝から3試合連続の先発で奮闘する1年生の岩見輝晟をバットで援護した。試合前、普段から仲がいいという下級生左腕と「3点取ってやるから勝てよ」と約束した。「自分も1年生から出て上級生に支えられてきたので、今度は下級生を支えたいと思って」。約束どおりバットで「有言実行」だ。

4年前は野田海人（西武）や佐倉俠史朗（ソフトバンク）を擁して優勝した。初戦の前にはみやざきフェニックス・リーグに出場していた野田が宿舎に激励に来てくれた。「みんなの励みになった」と楠城監督はOBの激励に感謝する。選抜大会出場への一つの山を乗り越えて、準決勝は今夏の甲子園V校の沖縄尚学を破り、波に乗る神村学園（鹿児島）。「自分たちの目標は神宮大会に出場することなので、まだ通過点だと思っています。しっかり準備して全員一丸で勝っていきたい」と先輩に追いつき追い越せと、牟禮は力を込めた。（前田泰子）