£¶²ó¡¢ÌøÄ®¡Ê¼êÁ°º¸¡Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶áÆ£¡Êº¸±ü¡Ë¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥ó¥Á¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤º¤È¤â¡¢¶áÆ£·ò²ð¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤­¤¤¡£º¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¡¢¼éÈ÷¤Ï¤Ç¤­¤º¡£DH¤Î¤Ê¤¤¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂåÂÇÂÔµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£28Æü¤ÎÂè3Àï¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤Ê­à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹­á¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÎÄ¾Á°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡5²ó½ªÎ»¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¶áÆ£¤Î¤â¤È¤Ë¡¢6²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤³¤ÎÆü¤ÎÌøÅÄ¤Ïºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤ÎÁ°¤ËÆó¥´¥í¤È»Íµå¡£Â®µåÇÉ¤Î±¦ÏÓ¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£

¡¡¶áÆ£¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡¢6²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤òÃ¡¤­±¦Á°¤Ø°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌøÄ®Ã£¤Î°ìÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
 

¡¡»î¹ç¸å¡¢¶áÆ£¤Ï¡Öµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¥Ð¥¹¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´öÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂÇ·â¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2¾¡ÌÜ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂÇ·â¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤è¤ë­àËâË¡¤Î¸ÀÍÕ­á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë

£¶²ó£±»àÆóÎÝ¡¢ÌøÄ®¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿ÌøÅÄ¡Êº¸¤«¤é£²¿ÍÌÜ¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦·ê°æÍ§Íü¡Ë

 