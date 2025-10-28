ÌøÅÄÍª´ô¤¬¿Ò¤Í¤¿¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¡Ä½Ð¤º¤È¤âÉ½¤¹¶áÆ£·ò²ð¤ÎÂ¸ºß´¶¤È2¾¡ÌÜÀ¸¤ó¤ÀàËâË¡¤Î¸ÀÍÕá
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤º¤È¤â¡¢¶áÆ£·ò²ð¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤¤¡£º¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¡¢¼éÈ÷¤Ï¤Ç¤¤º¡£DH¤Î¤Ê¤¤¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂåÂÇÂÔµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£28Æü¤ÎÂè3Àï¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤Êà¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹á¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÎÄ¾Á°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó½ªÎ»¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¶áÆ£¤Î¤â¤È¤Ë¡¢6²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤³¤ÎÆü¤ÎÌøÅÄ¤Ïºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤ÎÁ°¤ËÆó¥´¥í¤È»Íµå¡£Â®µåÇÉ¤Î±¦ÏÓ¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡¢6²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤òÃ¡¤±¦Á°¤Ø°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌøÄ®Ã£¤Î°ìÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¶áÆ£¤Ï¡Öµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¥Ð¥¹¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´öÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂÇ·â¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2¾¡ÌÜ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂÇ·â¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤è¤ëàËâË¡¤Î¸ÀÍÕá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë