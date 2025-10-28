高市首相は２８日、米国のトランプ大統領と東京・元赤坂の迎賓館で会談し、昼食会形式を含めて計約１時間半、議論した。

首相は「日米同盟の新たな黄金時代」の構築を呼びかけ、防衛費の増額に取り組む決意を伝えた。両首脳は米国の関税措置を巡る日米合意の着実な履行を確認し、トランプ氏は経済関係のさらなる強化に期待を示した。

両首脳の対面会談は初めて。首相は冒頭、「日米は世界で最も偉大な同盟になった。日本も世界の平和と繁栄に貢献していく」と述べ、「同盟の新たな黄金時代を共に作り上げていきたい」と強調した。トランプ氏は初の女性首相の誕生に祝意を示し、「同盟関係は最も強固だ。これまで以上に強力になる」と応じた。

会談では、日本の防衛力強化が主要議題の一つとなり、首相は防衛費の増額に取り組む考えを説明した。トランプ氏は日本の方針を「承知している」と述べ、米国からの防衛装備品購入を評価した。防衛費の具体的な増額幅を巡るやりとりはなかった。

日米関税合意の具体化も議論され、トランプ氏は「非常に公正な合意だ。これまで以上に巨額の貿易を行う」と歓迎した。両首脳は、関税合意の着実な履行と「日米同盟の新たな黄金時代」をうたう合意書と、レアアース（希土類）など重要鉱物の調達先の多様化や資源開発で協力する合意書に署名した。閣僚レベルでも人工知能（ＡＩ）などの技術、造船分野での協力を確認する覚書を結んだ。

首相は会談で、トランプ氏がパレスチナ自治区ガザの停戦合意を実現したことなどを列挙し、「世界の平和と安定への関与を高く評価する」と述べた。米政府高官によると、首相はトランプ氏をノーベル平和賞に推薦する考えを伝えた。

首相は北朝鮮による拉致問題への協力も求め、トランプ氏は全面的に支持した。トランプ氏は会談後、拉致被害者家族と面会した。

両首脳はその後、大統領専用ヘリコプターに同乗し、米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に移動。停泊中の原子力空母「ジョージ・ワシントン」を視察した。首相は在日米軍兵士らを前に「防衛力を抜本的に強化し、地域の平和と安定にいっそう積極的に貢献していく」と演説。トランプ氏も「日米同盟は世界で最も素晴らしい関係だ。太平洋の中で平和と安定の土台となっている」と誇示した。

首相は一連の日程終了後、記者団の取材に応じ、「幅広い分野での率直な議論を通じ、大きな成果をあげることができた」と語った。