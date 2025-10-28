『じゃあ、あんたが作ってみろよ』新キャスト解禁 塚本高史＆知花くららが夫婦役
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第5話（11月4日放送）に塚本高史と知花くららが夫婦役で出演することが決定した。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
塚本が演じる勝男の兄・海老原鷹広は、海老原家の長男であり、昔から成績も運動も勝男より上で、勝男が勝ちたいと目標にしていた人でもある。ただ、さすがは海老原家の長男と言えるほど、鷹広もまた亭主関白思考であり、劇中でも南川から「ザ・海老カツ兄」と言われてしまう。
知花が演じる鷹広の妻・海老原百合香（えびはら・ゆりか）は鷹広の妻。鷹広と百合香は最近ずっと会話もしておらず、距離が出来てしまっている。そんな中、東京に行き勝男と久しぶりに再会した鷹広。変わりはじめた勝男のある行動によって、鷹広と百合香の夫婦仲にも変化が…？
■第5話のあらすじ
ミナト（青木柚）が元カノ・関田（芋生悠）と会っているところを目撃し、浮気ではないかと動揺する鮎美（夏帆）。しかし全く悪気のない様子のミナトは、鮎美が待つ家に関田を連れて帰ってきた挙句、一緒に飲もうと提案してくる始末。しかもミナトは、鮎美が料理を作ってミナトの帰りを待つ中、スーパーでお惣菜を買って帰ってくるなどマイペースを崩す気配もなく、鮎美は悶々としてしまう。
一方、ミナトに鮎美を託すと決めたもののいまだ未練を捨てきれない勝男（竹内涼真）のもとを、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。そこで勝男は、いつでも自分より優秀で一人で何でも解決できる人だと思っていた鷹広の、ある苦悩に触れることに。そして鷹広を励ますため、あることを思い付く。しかし、勝男のその思い付きに鮎美も巻き込まれていき…。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
知花が演じる鷹広の妻・海老原百合香（えびはら・ゆりか）は鷹広の妻。鷹広と百合香は最近ずっと会話もしておらず、距離が出来てしまっている。そんな中、東京に行き勝男と久しぶりに再会した鷹広。変わりはじめた勝男のある行動によって、鷹広と百合香の夫婦仲にも変化が…？
■第5話のあらすじ
ミナト（青木柚）が元カノ・関田（芋生悠）と会っているところを目撃し、浮気ではないかと動揺する鮎美（夏帆）。しかし全く悪気のない様子のミナトは、鮎美が待つ家に関田を連れて帰ってきた挙句、一緒に飲もうと提案してくる始末。しかもミナトは、鮎美が料理を作ってミナトの帰りを待つ中、スーパーでお惣菜を買って帰ってくるなどマイペースを崩す気配もなく、鮎美は悶々としてしまう。
一方、ミナトに鮎美を託すと決めたもののいまだ未練を捨てきれない勝男（竹内涼真）のもとを、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。そこで勝男は、いつでも自分より優秀で一人で何でも解決できる人だと思っていた鷹広の、ある苦悩に触れることに。そして鷹広を励ますため、あることを思い付く。しかし、勝男のその思い付きに鮎美も巻き込まれていき…。