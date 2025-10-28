186cm、86kgFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)が対大学生3戦連発。初招集から1か月の新星がU-17W杯でU-17日本代表を救う
[10.24 練習試合 U-17日本代表 3-1 流通経済大 JFA夢フィールド]
「FIFA U-17ワールドカップカタール2025」が11月3日に開幕する。U-17日本代表は準決勝以上へ進出して大会最終日まで計8試合を戦うこと、そして初優勝することが目標。すでに所属クラブのトップチームでJ1やACLEを経験した選手が複数いる中、FWマギージェラニー蓮(琉球U-18)の注目度が急上昇している。
日本とアメリカにルーツを持つマギーは、登録186cm、86kg、FWロメル・ルカク(ナポリ)に憧れる大型ストライカー。今年9月27日から10月1日に行われたU-17日本代表候補合宿で初招集されたばかりの選手だ。だが、その大阪合宿の練習試合で2試合連続ゴールや抜群のスピードを活かした攻守、力強いポストプレーでアピールに成功。年代別日本代表での国際経験がないままU-17ワールドカップメンバーに選出された。
地元・沖縄では声を掛けられる回数や、サイン、写真を求められる回数が増加。反響の大きさを実感しているという。そのマギーは、U-17ワールドカップへ向けた国内最終合宿最終日(24日)に行われた流通経済大戦で先制ゴール。前半26分、MF瀬口大翔(神戸U-18)の左クロスを左足ダイレクトで決めた。
このシーンでは、ニアを突いたFW吉田湊海(鹿島ユース)がスルー。マギーは吉田と連動する形で「ファーが空いてんなと思って」スペースを狙い、クロスにフタをする形でゴールネットへ流し込んだ。
これで大阪合宿での大阪体育大戦、びわこ成蹊スポーツ大戦に続き、大学生との練習試合全3試合で得点者となった。この試合ではゴールシーン以外にも、「(U-17日本代表メンバーの中で自分は)裏抜けんのが一番と思います。今日みたいに(吉田)湊海がターンした瞬間にプルアウェイで裏取るプレーとかが一番良いと思っています」と自信の裏抜けやパワフルなドリブルからシュートを連発。今回、実戦で初めて一緒にプレーした選手たちともコミュニケーションを取って動いていた印象だ。
「ずっとそういう『(裏への)パスとか出して』とか、『背後抜けんのでそこ見て』とか言っているので。(吉田)湊海だったら『ボール持った時には裏か足元しっかり決めてからどっちか動いて』って言われてるんで、それ聞いてからしっかりやっています」。特に後半は味方と連動した動きでDF背後を取る動きが増加。決定的なシュートを2本、3本とGKに止められたことや細かなミスがあったことは課題だが、ポスト役としても随所でその強さを発揮するなど目立つプレーで勝利に貢献した。
廣山望監督は「経験がない中でも意図を理解してアクションして。周りの選手もサイズ大きいんでやっぱ見えるんでしょうけど、結構意識してボール入れたり、それに連動してみたいなところが多かった」と頷く。また、指揮官は「(マギーは)馴染むのが上手い。サッカー的にも、人間関係的にもその才能もあるんだろうなって」いう部分も評価していた。
マギーは、同世代の才能たちとプレーすることで、自分の力を引き出してもらっているという。「(自分は普段、)プリンス(リーグ九州)2部なんで。みんなプレミア(リーグ)とか出ていて全員上手いし、オレより全然10倍ぐらい上手いと思っていて、自分の力をもっと出せているなと思います」。そして、「(代表での活動が)もう楽しいと思っているし、もっと上手くなりたい気持ちもいっぱいあります」と微笑んだ。
これまで所属クラブの海外遠征によってスペインやアメリカでのプレー経験はあるものの年代別日本代表での海外遠征は今回のU-17ワールドカップと直前合宿(UAE)が初めてになる。両親から「やって来い」「自分のペースで楽しんで」とエールを受けたというマギーは気合十分で、目標は優勝と5得点以上。「自分ではもう爆発して、日本にしっかりトロフィーを持って帰れるようにしたい」。U-17日本代表はマギーとともにセンターフォーワード候補だったFW瀬尾凌太(桐蔭学園高)とFW谷大地(鳥栖U-18)が相次いで負傷辞退するアクシデント。その日本を“新星”FWマギーが救い、歓喜をもたらす。
(取材・文 吉田太郎)
