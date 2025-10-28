TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に塚本高史と知花くららが出演することが発表された。

参考：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』勝男×鮎美の切ない変化 竹内涼真と夏帆から目が離せない

本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生を描く。

塚本が演じるのは、勝男の兄・海老原鷹広。鷹広は海老原家の長男であり、昔から成績も運動も勝男より上で、勝男が勝ちたいと目標にしていた人でもある。ただ、海老原家の長男と言えるほど、鷹広もまた亭主関白思考であり、劇中でも南川（杏花）ら「ザ・海老カツ兄」と言われてしまう。

知花が演じるのは、鷹広の妻・海老原百合香。鷹広と百合香は最近ずっと会話もしておらず、距離が出来てしまっている。そんな中、東京に行き勝男と久しぶりに再会した鷹広。変わりはじめた勝男のある行動によって、鷹広と百合香の夫婦仲にも変化が……。

第5話では、鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）が元カノ・関田（芋生悠）と会っているところを目撃し、浮気ではないかと動揺する。しかし全く悪気のない様子のミナトは、鮎美が待つ家に関田を連れて帰ってきた挙句、一緒に飲もうと提案してくる始末。しかもミナトは、鮎美が料理を作ってミナトの帰りを待つ中、スーパーでお惣菜を買って帰ってくるなどマイペースを崩す気配もなく、鮎美は悶々としてしまう。一方、ミナトに鮎美を託すと決めたもののいまだ未練を捨てきれない勝男（竹内涼真）のもとを、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。そこで勝男は、いつでも自分より優秀で一人で何でも解決できる人だと思っていた鷹広の、ある苦悩に触れることに。そして鷹広を励ますため、あることを思い付く。しかし、勝男のその思い付きに鮎美も巻き込まれていき……。

（文＝リアルサウンド編集部）