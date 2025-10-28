松田聖子トリビュート盤トレーラー映像公開 中森明菜、椎名林檎、REI & LIZ（IVE）ら8組が参加
松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャルトリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』のトレーラー映像が公開された。
【動画】中森明菜、椎名林檎ら豪華8組が参加！松田聖子トリビュート盤トレーラー映像
同作は、11月5日にAmazon Musicで独占先行配信、Amazon.co.jpにて限定盤CDが先行発売される。トレーラーでは、中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大（Da-iCE）、Daoko、Suiet、REI & LIZ（IVE）、FRUITS ZIPPERという、1980年代から2020年代にかけて活躍する8組のアーティストが登場。ジャンルや性別を問わず幅広い個性が揃い、松田の名曲を新たなアレンジでカバーしている。それぞれのカバー音源の一部が、映像内で先行公開されている。
6月には、セルフカバーやオリジナル曲、新曲を含む45曲入りのアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』がオリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得。今回のトリビュート作品のタイトルには、「永遠の青春」に加えて「あなたがそこにいたから」という「瑠璃色の地球」の一節が引用されており、アーティストとして道を切り拓いてきた松田への敬意が込められている。
アルバムは初回限定盤と通常盤の2形態でリリースされ、限定盤にはイラストレーター・Yoshifumi Shiozawaによる描き下ろしイラストを使用した透明三方背ケースとブックレットが付属。さらに、Amazon限定盤CDの早期購入特典として、初回限定盤にはトートバッグ、通常盤にはスマホポーチが付属する。
【収録曲】
M01 「瑠璃色の地球」／GRe4N BOYZ
M02 「Rock’n Rouge」／REI & LIZ（IVE）
M03 「青い珊瑚礁」／FRUITS ZIPPER
M04 「渚のバルコニー」／Daoko
M05 「赤いスイートピー」／中森明菜
M06 「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」／大野雄大（Da-iCE）
M07 「蒼いフォトグラフ」／Suiet
M08 「SWEET MEMORIES」／椎名林檎
【動画】中森明菜、椎名林檎ら豪華8組が参加！松田聖子トリビュート盤トレーラー映像
同作は、11月5日にAmazon Musicで独占先行配信、Amazon.co.jpにて限定盤CDが先行発売される。トレーラーでは、中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大（Da-iCE）、Daoko、Suiet、REI & LIZ（IVE）、FRUITS ZIPPERという、1980年代から2020年代にかけて活躍する8組のアーティストが登場。ジャンルや性別を問わず幅広い個性が揃い、松田の名曲を新たなアレンジでカバーしている。それぞれのカバー音源の一部が、映像内で先行公開されている。
アルバムは初回限定盤と通常盤の2形態でリリースされ、限定盤にはイラストレーター・Yoshifumi Shiozawaによる描き下ろしイラストを使用した透明三方背ケースとブックレットが付属。さらに、Amazon限定盤CDの早期購入特典として、初回限定盤にはトートバッグ、通常盤にはスマホポーチが付属する。
【収録曲】
M01 「瑠璃色の地球」／GRe4N BOYZ
M02 「Rock’n Rouge」／REI & LIZ（IVE）
M03 「青い珊瑚礁」／FRUITS ZIPPER
M04 「渚のバルコニー」／Daoko
M05 「赤いスイートピー」／中森明菜
M06 「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」／大野雄大（Da-iCE）
M07 「蒼いフォトグラフ」／Suiet
M08 「SWEET MEMORIES」／椎名林檎